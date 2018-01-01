  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция

Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция

Алания, Турция
от
€209,000
;
2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает бассейном, зоной отдыха, детской площадкой, парковкой.

Окончание строительства - 2023 год.

Особенности квартир
  • Видеодомофон
  • Беспроводной интернет
  • Центральная спутниковая система
  • Плиточный пол
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель
  • Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Море - 1 км
  • Центр города - 5 км
  • Аэропорт Газипаша - 35 км
  • Аэропорт Антальи - 140 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€278,500
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Алания, Турция
от
€315,000
Жилой комплекс Allure
Муратпаша, Турция
от
€235,751
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Турция
от
€628,921
Жилой комплекс Type A_37
Maslak Mahallesi, Турция
от
€3,14 млн
Вы просматриваете
Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция
Алания, Турция
от
€209,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€174,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Комплекс состоит из двух жилых зданий с ландшафтным садом и большим бассейном. Квартира находится всего в 500 метрах от пляжа, рядом с магазинами, ресторанами и всеми удобствами. Квартира расположена на третьем этаже одиннадцатиэтажного дома с видом на северо-восток и имеет общую площадь 120 м2. Есть 2 спальни и две ванные комнаты, обставленные высококачественной мебелью. Лифт Охрана Генератор Спутниковое ТВ Крытый паркинг Детская площадка Плавательный бассейн (закрытый) Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Жилой комплекс NOVA HOMES ALTINTAŞ
Жилой комплекс NOVA HOMES ALTINTAŞ
Yesilkoey, Турция
от
€161,254
Площадь 61–81 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! NOVA HOMES ALTINTAŞ - современный жилой комплекс из трех блоков в районе Муратпаши общей площадью 3 100 кв.м. В 5 км от моря. Муратпаши - центральный и самый лучший район Анталии! Находится в 1 км от центра самой Анталии. Очень богат разнообразной современной инфраструктурой: кафе, рестораны, образовательные учреждения, медицинские учреждения, фитнес-центр, торговый центр, салон красоты. Квартиры представлены современными планировками: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная. С дизайнерской мебелью и чистовой отделкой. В каждой квартире есть собственный открытый балкон. Откуда открывается потрясающий вид на море. Комплекс развит собственной инфраструктурой, ландшафтными озеленениями и уютным месторасположением. Инфраструктура: - Бассейн; - Магазины; - Парк; - Детская площадка; - Парковка. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Анталии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€437,297
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требования жильцов. Проект напоминает теплую соседскую жизнь, поскольку включает в себя древние здания, в которых есть рестораны, магазины, кафе, и театральный зал.
Realting.com
Перейти