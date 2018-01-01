Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция

Комплекс состоит из двух жилых зданий с ландшафтным садом и большим бассейном. Квартира находится всего в 500 метрах от пляжа, рядом с магазинами, ресторанами и всеми удобствами. Квартира расположена на третьем этаже одиннадцатиэтажного дома с видом на северо-восток и имеет общую площадь 120 м2. Есть 2 спальни и две ванные комнаты, обставленные высококачественной мебелью. Лифт Охрана Генератор Спутниковое ТВ Крытый паркинг Детская площадка Плавательный бассейн (закрытый) Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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NOVA HOMES ALTINTAŞ - современный жилой комплекс из трех блоков в районе Муратпаши общей площадью 3 100 кв.м. В 5 км от моря.
Муратпаши - центральный и самый лучший район Анталии! Находится в 1 км от центра самой Анталии. Очень богат разнообразной современной инфраструктурой: кафе, рестораны, образовательные учреждения, медицинские учреждения, фитнес-центр, торговый центр, салон красоты.
Квартиры представлены современными планировками: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная. С дизайнерской мебелью и чистовой отделкой. В каждой квартире есть собственный открытый балкон. Откуда открывается потрясающий вид на море.
Комплекс развит собственной инфраструктурой, ландшафтными озеленениями и уютным месторасположением.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Магазины;
- Парк;
- Детская площадка;
- Парковка.
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Почему это свойство؟
Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требования жильцов. Проект напоминает теплую соседскую жизнь, поскольку включает в себя древние здания, в которых есть рестораны, магазины, кафе, и театральный зал.