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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Tosmur Off Tower рядом с морем.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Tosmur Off Tower рядом с морем.

Тосмур, Турция
от
$217,393
BTC
2.5858443
ETH
135.5351562
USDT
214 932.9128129
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26545
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Тосмур

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 на 5-ом этаже в комплексе Tosmur Off Tower.

В квартире все абсолютно новое!

Жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в развитом прибрежном районе Тосмур в Алании, в 400 м от моря и пляжа, и в 100 м от реки Димчай.

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Комплекс построен на площади 3.600 м2, состоит из одного 12-этажного здания, в комплексе в общей сложности 40 квартир с планировками 2+1 и 4+1.

Комплекс сдан в 2020 году.


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория 
  • Открытый плавательный бассейн
  • Зона для загара и отдыха
  • Крытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Лобби и коньсерж-сервис
  • Современные лифты    
  • Тренажерный зал
  • Сауна, хамам
  • Настольный теннис
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Беспроводной интернет  
  • Спутниковое ТВ
  • Зона для барбекю 
  • Игровая детская площадка
  • Баскетбольная площадка
  • Электрогенератор
  • Открытая и крытая парковка
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Тосмур, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Tosmur Off Tower рядом с морем.
Тосмур, Турция
от
$217,393
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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