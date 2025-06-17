Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Tosmur Off Tower рядом с морем.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 на 5-ом этаже в комплексе Tosmur Off Tower.

В квартире все абсолютно новое!

Жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в развитом прибрежном районе Тосмур в Алании, в 400 м от моря и пляжа, и в 100 м от реки Димчай.

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Комплекс построен на площади 3.600 м2, состоит из одного 12-этажного здания, в комплексе в общей сложности 40 квартир с планировками 2+1 и 4+1.

Комплекс сдан в 2020 году.



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

Открытый плавательный бассейн

Зона для загара и отдыха

Крытый бассейн

Детский бассейн

Лобби и коньсерж-сервис

Современные лифты

Тренажерный зал

Сауна, хамам

Настольный теннис

Бильярдная

Кинотеатр

Беспроводной интернет

Спутниковое ТВ

Зона для барбекю

Игровая детская площадка

Баскетбольная площадка

Электрогенератор

Открытая и крытая парковка

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение



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