Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Tosmur Off Tower рядом с морем.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 на 5-ом этаже в комплексе Tosmur Off Tower.
В квартире все абсолютно новое!
Жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в развитом прибрежном районе Тосмур в Алании, в 400 м от моря и пляжа, и в 100 м от реки Димчай.
В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.
Комплекс построен на площади 3.600 м2, состоит из одного 12-этажного здания, в комплексе в общей сложности 40 квартир с планировками 2+1 и 4+1.
Комплекс сдан в 2020 году.
Инфраструктура:
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