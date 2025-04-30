  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Аланья, Турция
от
$151,666
BTC
1.8040426
ETH
94.5575850
USDT
149 950.2988299
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26229
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартира с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду.

Район пляжа Клеопатры пользуется огромным спросом у туристов. Здесь расположены главные достопримечательности города, в пешей доступности: магазины, кафе и рестораны, школы, общественный транспорт, супермаркеты и прочее. 

Новый жилой комплекс с территорией 4.500 м2 будет состоять из двух 8-этажных блоков, до моря 600 метров.

Все квартиры продаваться с полной чистовой отделкой, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой.
 

Инфраструктура:

  • Аквапарк
  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Спортзал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая площадка
  • Беседка для отдыха
  • Крытая парковка
  • Зона барбекю
  • Ботанический сад
  • Кафе. Бар
  • Охрана и видеонаблюдение
  • Искусственный водопад
  • Прогулочные дорожки
  • Игровая комната
  • Детский бассейн


Основные характеристики:

  • Стальная дверь
  • Кухонная мебель
  • Балконные двери и окна из ПВХ
  • Просторная гостиная
  • Полностью оборудованная ванная комната


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Kuyucak, Турция
от
$89,603
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Konak, Турция
от
$303,333
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и террасами, Аксу, Турция
Аксу, Турция
от
$298,839
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$421,744
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$401,052
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Аланья, Турция
от
$151,666
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bargain penthouse apartment in Oba centrum
Жилой квартал Bargain penthouse apartment in Oba centrum
Оба, Турция
от
$257,216
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$282,921
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной, турецкой баней и джакузи, детской площадкой, кинотеатром, игровой комнатой, 5-уровневой парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Станция метробуса - 5 мину…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$153,913
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки, беседки, сад и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации