Коньяалты, Турция

Квартира с 1 спальней в охраняемом комплексе с крытой парковкой в Коньяалты, Анталия Анталия — это идеальное место для тех, кто ценит прибрежную жизнь с теплой погодой, живописными пляжами и разнообразными культурными и социальными удобствами. Город, известный своей богатой историей и соврем…