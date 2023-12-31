Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция

Предлагаются апартаменты панорамным видом на море.
Резиденция располагает тремя большими бассейнами, бассейном с зоной отдыха и двумя детскими бассейнами, баром, зоной барбекю, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, крытой парковкой, двумя спа-центрами с бассейнами, фитнес-залами, зонами отдыха, парными и саунами, массажными кабинетами, ресторанами, зонами для йоги и пилатеса, кинотеатрами, детскими игровыми комнатами.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится на первой линии у моря.