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Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция

Алания, Турция
от
€440,000
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20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты панорамным видом на море.

Резиденция располагает тремя большими бассейнами, бассейном с зоной отдыха и двумя детскими бассейнами, баром, зоной барбекю, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, крытой парковкой, двумя спа-центрами с бассейнами, фитнес-залами, зонами отдыха, парными и саунами, массажными кабинетами, ресторанами, зонами для йоги и пилатеса, кинотеатрами, детскими игровыми комнатами.

Удобства и оснащение в доме
  • Стальные двери
  • Видеодомофон
  • Подвесные потолки и точечное скрытое освещение
  • Оборудованные ванные комнаты
  • Двойные стеклопакеты
  • Алюминиевые рольставни
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на первой линии у моря.

  • Центр Алании – 15 км
  • Ближайший аэропорт - 15 км
  • Аэропорт Анталья - 150 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Алания, Турция
от
€440,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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€123,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость.  Инфраструктура комплекса ExodusРезиденция Exodus предлагает большой выбор инфрастурктуры на территории комплекса: большой бассейн, фитнес-центр, кафе, парная, джакузи, турецкая баня, настольный теннис, бильярд, открытая парковка, охрана 24/7. Расположение комплекса ExodusРайон Махмутлар в последнее время является очень популярным среди покупателей различных стран мира. В Махмутларе вы сможете найти всё, что вам нужно. Комплекс Exodus расположен всего в 500 метрах от пляжа и в нескольких метрах от различных магазинов. Вокруг комплекса вы найдете множество ресторанов, кафе и магазинов. Виды апартаментов в комплексе Exodus ResidencesК продаже представлены 2 вида апартаментов - с одной спальней и пентхаус с двумя спальнями. Все апартаменты оснащены электрическим водонагревателем. Апартаменты с одной спальней имеют площадь 46 m2 и включают террасу, гостиную и ванную комнату. Апартаменты с двумя спальнями имеют площадь 100-110 m2 и включают 2 ванные комнаты, кухню с гостиной открытого типа и большую террасу. Выгодное инвестирование Если вы планируете приобретение апартаментов для дальнейшего получения дохода со сдачи в аренду, то данный комплекс имеет очень привлекательные инвестиционные перспективы ввиду того, что комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой, из-за чего арендатору потребуется только выйти в магазин. Наша компания Basic Apartment Real Estate с удовольствием поможет вам сдать в аренду ваши апартаменты и вам не нужно будет тратить время на поиск арендаторов и на оплату счетов.  
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