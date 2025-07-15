Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Garden под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Crystal Garden.
Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 1 км от моря.
Здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты "Аланиум", "Кочташ", "Метро", больница и остановки общественного транспорта
Инфраструктура:
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