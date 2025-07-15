Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Garden под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Crystal Garden.

Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 1 км от моря.

Здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты "Аланиум", "Кочташ", "Метро", больница и остановки общественного транспорта

Инфраструктура:

Закрытая территория с ландшафтным садом

Открытый бассейн с детской секцией и вод. горками

Зона для загара и отдыха

Бар у бассейна

Современные лифты

Лобби и консьерж

Ресторан и кафе

Крытый бассейн с подогревом

Фитнес-центр: тренажеры, аэробика, пилатес

Спа-центр: сауна, турецкая баня (хамам), паровая комната, массаж

Салон красоты

Кинозал

Детский клуб

Бильярд и настольный теннис

Зона барбекю с беседкой

Детская площадка

Теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки

Резервный генератор

Центральная спутниковая антенна

Wi-Fi-интернет

Мини-маркет

Круглосуточная охрана

Видеонаблюдение

Автомобильная парковка

Частный пляж

Бесплатный трансфер до пляжа

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