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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Garden под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Garden под ВНЖ.

Аланья, Турция
от
$230,711
BTC
2.7442645
ETH
143.8386358
USDT
228 100.6480827
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27210
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Crystal Garden.

Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 1 км от моря.

Здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты "Аланиум", "Кочташ", "Метро", больница и остановки общественного транспорта

Инфраструктура:

  • Закрытая территория с ландшафтным садом
  • Открытый бассейн с детской секцией  и вод. горками
  • Зона для загара и отдыха
  • Бар у бассейна
  • Современные лифты 
  • Лобби и консьерж
  • Ресторан и кафе
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Фитнес-центр: тренажеры, аэробика, пилатес
  • Спа-центр: сауна, турецкая баня (хамам), паровая комната, массаж
  • Салон красоты
  • Кинозал
  • Детский клуб
  • Бильярд и настольный теннис 
  • Зона барбекю с беседкой
  • Детская площадка
  • Теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки
  • Резервный генератор  
  • Центральная спутниковая антенна 
  • Wi-Fi-интернет
  • Мини-маркет
  • Круглосуточная охрана
  • Видеонаблюдение
  • Автомобильная парковка
  • Частный пляж
  • Бесплатный трансфер до пляжа

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Garden под ВНЖ.
Аланья, Турция
от
$230,711
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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