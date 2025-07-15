Квартира в новостройке Инвестиционные квартиры в Анталии в жилом комплексе в Кепезе

Квартиры в жилом благоустроенном проекте в Анталии, Кепез

Квартиры расположены в квартале Гёчерлер в Кепезе, Анталия. В этом регионе находится множество элитных проектов, и его значимость еще больше возросла благодаря строительству городской больницы.

Они расположены в 100 м от ближайшей автобусной остановки, в 5,5 км от автовокзала, в 5,9 км от зоопарка, в 7 км от торгового центра Özdilek, в 11 км от пляжей Коньяалты и в 18 км от аэропорта.

Проект, имеющий площадь застройки 14 085 м², состоит из 4 блоков. В комплексе есть лифт с полностью автоматическим управлением, лобби при входе в здание, спутниковое телевидение, благоустроенные территории, центральное отопление, генераторы, подземный паркинг, система спринклеров для пожаротушения, сенсорное освещение, вентиляция, система смягчения воды, взрослый и детский бассейны, фитнес-центр, сауна, открытая детская площадка, круглосуточное видеонаблюдение, отдельный вход в комплекс и охрана здания. Этот смешанный проект был разработан с учетом оптимального использования географических и климатических условий, благодаря своему расположению. Проект способен придать новое направление коммерческой жизни региона Кепез в районе Столовой горы – Маса Дагы.

Квартиры с 2 спальнями состоят из гостиной, кухни, ванной комнаты и балкона.

Квартиры в Анталии имеют тепло- и звукоизоляцию, стальные входные двери, окна ПВХ, керамическое напольное покрытие, сантехнику, мульти- или VRF-систему кондиционирования, центральное отопление, систему горячего водоснабжения, встроенную кухонную технику, первоклассные кухонные шкафы, прихожую, алюминиевые перила на лестницах и балконах.

AYT-03672