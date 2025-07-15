  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья

Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья

Муратпаша, Турция
от
$141,267
;
27
Оставить заявку
ID: 27667
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Махмутларе, Аланья

Махмутлар — быстро развивающийся район Аланьи, который привлекает как местных жителей, так и иностранцев для отдыха и постоянного проживания. Известный своими крупными брендами, просторными пешеходными зонами и чистым морем, этот район предлагает комфортный образ жизни, напоминающий постоянный отпуск. Его приятная и уютная атмосфера делает Махмутлар любимым местом как для местных, так и для туристов.

Проект находится в самом центре Махмутлара, всего в нескольких минутах ходьбы от всех необходимых удобств. Квартиры в Аланье расположены в 280 метрах от торговых центров, в 650 метрах от пляжа, в 8 км от государственной больницы, в 15 км от центра Аланьи и в 27 км от аэропорта Газипаша.

Комплекс занимает участок площадью 7205 м² и включает два жилых блока с 288 квартирами в общей сложности. Жителям доступны разнообразные удобства: крытый и открытый бассейны, открытые парковки, зоны для барбекю и отдыха, охрана и система видеонаблюдения, услуги смотрителя, генератор, система напора воды, сауна, фитнес-центр, турецкая баня, детская площадка, а также бильярд, настольный теннис и лифты.

Квартиры выполнены с высоким качеством и отделаны современными материалами: кухонные шкафы и межкомнатные двери из МДФ, стальные входные двери, гранитные столешницы на кухне, точечное и светодиодное освещение, подвесные потолки и керамическая плитка на полу.


AYT-04617

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Unique Project
Catalca Mahallesi, Турция
от
$385,029
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$798,192
Жилой комплекс Nordic sky
Тосмур, Турция
от
$297,520
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$414,384
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$536,012
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$141,267
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Тарсус, Турция
от
$79,237
Проект, состоящий из 7 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. Жилой комплекс с разными зонами отдыха: кафе, рестораны, магазины, беседки, баскетбольная площадка и др. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости До аэропорта – 7 км (10 минут) Д о Т…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$371,572
Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов. В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Показать все Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Оба, Турция
от
$186,853
Oba Oasis - один из лучших комплексов Алании со своей огромной зеленой территорией и ухоженным садом. Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей.…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации