Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья

Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Махмутларе, Аланья

Махмутлар — быстро развивающийся район Аланьи, который привлекает как местных жителей, так и иностранцев для отдыха и постоянного проживания. Известный своими крупными брендами, просторными пешеходными зонами и чистым морем, этот район предлагает комфортный образ жизни, напоминающий постоянный отпуск. Его приятная и уютная атмосфера делает Махмутлар любимым местом как для местных, так и для туристов.

Проект находится в самом центре Махмутлара, всего в нескольких минутах ходьбы от всех необходимых удобств. Квартиры в Аланье расположены в 280 метрах от торговых центров, в 650 метрах от пляжа, в 8 км от государственной больницы, в 15 км от центра Аланьи и в 27 км от аэропорта Газипаша.

Комплекс занимает участок площадью 7205 м² и включает два жилых блока с 288 квартирами в общей сложности. Жителям доступны разнообразные удобства: крытый и открытый бассейны, открытые парковки, зоны для барбекю и отдыха, охрана и система видеонаблюдения, услуги смотрителя, генератор, система напора воды, сауна, фитнес-центр, турецкая баня, детская площадка, а также бильярд, настольный теннис и лифты.

Квартиры выполнены с высоким качеством и отделаны современными материалами: кухонные шкафы и межкомнатные двери из МДФ, стальные входные двери, гранитные столешницы на кухне, точечное и светодиодное освещение, подвесные потолки и керамическая плитка на полу.

AYT-04617