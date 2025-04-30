Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.

Квартира с одной спальней (1+1) и двумя спальнями (2+1), в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Комплекс расположен на общей площади 6 852 м2 состоит из двух 5-ти этажных блоков и имеет 135 квартир.
Новый жилой комплекс премиум-класса на первой линии Средиземного моря уровня 5* отеля, с панорамными окнами на море и горы в экологически чистом районе Каргыджак.
Рядом с комплексом благоустроенная набережная, к собственному пляжу можно пройти через подземный переход.
Прекрасное расположение:
Инфраструктура:
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