Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция

В проекте 15 квартир и 2 магазина. В инфраструктуру проекта входит: бассейн, детская площадка, открытая автостоянка, беседка и площадка для барбекю, сауна, джакузи, фитнес, лобби и стойка регистрации.

Расположение и объекты поблизости

Этот проект расположен в провинции Анталья, муниципалитет Алании, район Чиплаклы. Восточное побережье Аланьи и горы Торос видны практически из всех квартир проекта. Аэропорт Газипаша находится в 35 км, а международный аэропорт Анталии — в 190 км. Расстояние до пляжа 2500 метров. Новый медицинский факультет Университета Аланьи находится в нескольких сотнях метров от этого проекта.