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Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция

Алания, Турция
от
€187,000
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О комплексе

В проекте 15 квартир и 2 магазина. В инфраструктуру проекта входит: бассейн, детская площадка, открытая автостоянка, беседка и площадка для барбекю, сауна, джакузи, фитнес, лобби и стойка регистрации.

Расположение и объекты поблизости

Этот проект расположен в провинции Анталья, муниципалитет Алании, район Чиплаклы. Восточное побережье Аланьи и горы Торос видны практически из всех квартир проекта. Аэропорт Газипаша находится в 35 км, а международный аэропорт Анталии — в 190 км. Расстояние до пляжа 2500 метров. Новый медицинский факультет Университета Аланьи находится в нескольких сотнях метров от этого проекта.

Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Алания, Турция
от
€187,000
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