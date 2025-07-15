Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 на 2-ом этаже в комплексе Riviera Garden Oba.
Планировка:
Riviera Garden - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом прибрежном районе Оба в 900 м от моря и пляжа, в 4 км от центра города.
В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.
Инфраструктура:
