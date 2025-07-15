  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.

Оба, Турция
от
$152,157
BTC
1.8098808
ETH
94.8635903
USDT
150 435.5649590
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 27531
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 на 2-ом этаже в комплексе Riviera Garden Oba.

Планировка:

  • Кухня -гостиная 
  • Просторная входная группа
  • 2 Спальни 
  • 2 Ванные комнаты 
  • Застекленная лоджия 
  • Южный, Северный и Западный фасад.

Riviera Garden - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом прибрежном районе Оба в 900 м от моря и пляжа, в 4 км от центра города.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Фитнес
  • Сауна
  • Детский парк
  • Камелия
  • Барбекю
  • Сад
  • Консьерж
  • Охраняемая территория 

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

