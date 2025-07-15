Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 на 2-ом этаже в комплексе Riviera Garden Oba.

Планировка:

Кухня -гостиная

Просторная входная группа

2 Спальни

2 Ванные комнаты

Застекленная лоджия

Южный, Северный и Западный фасад.

Riviera Garden - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом прибрежном районе Оба в 900 м от моря и пляжа, в 4 км от центра города.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

Бассейн

Детский бассейн

Аквапарк

Крытый бассейн

Фитнес

Сауна

Детский парк

Камелия

Барбекю

Сад

Консьерж

Охраняемая территория

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.