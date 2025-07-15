Квартира в новостройке Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия

Инвестиционные квартиры в проекте смешанного типа в Аксу, Анталия

Эти стильно оформленные квартиры в Анталии, Аксу, подходят для инвестиций. Они находятся недалеко от аэропорта в элитном проекте, имеющем соглашение с международной сетью отелей Best Western. Проект размещен в районе Алтынташ – новом востребованном центре Турции и Антальи. В Алтынташе реализуются качественные проекты, и он выделяется своим выгодным расположением недалеко от аэропорта.

Квартиры в Аксу, Анталия, находятся в 7,9 км от пляжей Лара, в 8,2 км от международного аэропорта Анталии, в 11 км от торгового центра «TerraCity», в 12 км от больницы Медикал Парк, в 16 км от Калеичи и в 23 км от парка аттракционов «The Land of Legends».

Стильный проект включает в себя 88 квартир и 39 гостиничных номеров, имеющих соглашение с Best Western. В проекте есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение, крытый и открытый бассейны, крытая парковка, детский бассейн, детские игровые площадки, зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, площадка для барбекю, зона отдыха во внутреннем дворике, кофейня, рабочая зона, зарядная станция для электромобилей, генератор, спа, сауна, хорошо оборудованный фитнес-центр, трансфер, услуги консьержа.

Проект занимает общую площадь 7668,48 м² и включает в себя 2 жилых корпуса и 1 гостиничный блок. Из квартир на 7 этаже и выше открывается вид на море. Квартиры оборудованы системой «умный дом», подогревом пола, автоматическими жалюзи, встроенной кухонной техникой из 3 предметов, сплит-кондиционированием, джакузи в квартирах с террасами, душевой кабиной, видеодомофоном.

В гостиничных номерах также есть система VRF-кондиционирования, мини-бар, сейф, фен, гладильная доска, утюг, чайник, телевизор, полка и вешалка для полотенец, держатель для туалетной бумаги, щетка для туалета, угловой держатель для душа, мусорное ведро, педальная корзина, специальный поднос с двумя подстаканниками и двумя отделениями для материалов, тележка для мытья пола, мешок и контейнер для мусора, наволочки, простыни и пододеяльники.

Для получения информации о гостиничном блоке в этом проекте зайдите на страницу объявления AYT-04152.

AYT-04295