  2. Турция
  3. Кепез
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Кепезе, Турция

Стамбул
12
Анталья
86
Измир
14
Аланья
4
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии
Кепез, Турция
от
$325,035
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Квартиры в проекте с торговой улицей с кафе и магазинами в Анталии, Кепез Роскошные квартиры в Анталии расположены в Кепезе в районе Гюльверен. Регион быстро развивается благодаря проектам городской трансформации и привлекает инвесторов и покупателей. Он стал центром притяжения благодаря сво…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Кепез, Турция
от
$402,009
Жилой комплекс включает 359 квартир (с 1,2 и 3 спальнями) и 51 коммерческое помещение (18 офисов и 33 магазина), крытый и открытый бассейны для детей и взрослых, сауну, фитнес-центр и открытую детскую игровую площадку, парковку. Перед входом в комплекс находится зеленая зона площадью в 3,2 м…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Кепез, Турция
от
$402,009
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает крытой парковкой, крытым и открытым бассейнами, спортивным комплексом, сауной, детский клубом, студией пилатеса, детским бассейном, кафе, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, общей террасой. Удобства и оснащение в…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в жилом комплексе в Анталии
Кепез, Турция
от
$597,414
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Квартиры в проекте с торговой улицей с кафе и магазинами в Анталии, Кепез Роскошные квартиры в Анталии расположены в Кепезе в районе Гюльверен. Регион быстро развивается благодаря проектам городской трансформации и привлекает инвесторов и покупателей. Он стал центром притяжения благодаря сво…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Турция
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Площадь 48 м²
1 объект недвижимости 1
ЖИВИТЕ ПРЕСТИЖНОЙ ЖИЗНЬЮ! Предоставляется без процентная рассрочка платежа сроком на 20 месяцев! Первоначальный взнос 50%! Дом – это фактор, в наибольшей степени влияющий на качество жизни человека. Откройте для себя Анталию, с ее великолепным средиземноморским климатом, природ- ными …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
110,000
Агентство
Be Realty Real Estate
На карте
