Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция

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Современная квартира в Алании, Махмутларе. - Мы рады предложить этот прекрасный новый проект в Махмутларе, центре Алании. Великолепная современная квартира в Алании, Махмутлар - самый престижный проект в районе Махмутлар. Эта современная квартира для продажи в Алании, Махмутлар предлагает та…
Почему это свойство؟
Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов.
В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны.
Он находится недалеко от железнодорожного вок…