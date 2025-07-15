  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция

Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция

Муратпаша, Турция
от
$207,104
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27141
ID новостройки на Realting
In CRM: 2470327
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Комплекс состоит из 20 квартир и двухуровневых апартаментов.

Особенности:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Зоны отдыха
  • Барбекю-зона
  • Детская площадка и игровая комната
  • Парковка
  • Фитнес-зал
  • Лобби
  • Сауна
  • Джакузи
  • Охрана 24/7

Окончание строительства - июнь 2027 года.

Особенности квартир
  • Лаковая краска для кухонных шкафов
  • Кухонная столешница из гранита star galaxy
  • Лакированные межкомнатные двери
  • Стальные двери
  • Система «умный дом»
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в элитном районе Кестель, в 9 км от центра курортного города Аланья.

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$190,487
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Эюп, Турция
от
$460,000
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$235,345
Жилой комплекс Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Sea Pearl Sky рядом с морем.
Кестель, Турция
от
$123,580
Жилой квартал Пентхаус в центре города оба, Алания, недалеко от пляжа
Оба, Турция
от
$186,853
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$207,104
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Современные апартаменты в Алании, Махмутлар
Жилой квартал Современные апартаменты в Алании, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$133,359
Современная квартира в Алании, Махмутларе. - Мы рады предложить этот прекрасный новый проект в Махмутларе, центре Алании. Великолепная современная квартира в Алании, Махмутлар - самый престижный проект в районе Махмутлар. Эта современная квартира для продажи в Алании, Махмутлар предлагает та…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Кадыкёй, Турция
от
$214,028
Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вок…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в Авсалларе, Алания
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в Авсалларе, Алания
Аланья, Турция
от
$118,518
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации