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Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция

Конаклы, Турция
от
€69,000
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20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы.

Резиденция располагает спа-комплексом, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, зоной барбекю с беседками, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, кафе, рестораном и мини-маркетом, сауной, парной и хамом, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнатой.

Окончание строительства - март 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Стальные двери
  • Видеодомофон
  • Подвесные потолки и точечное скрытое освещение
  • Оборудованные ванные комнаты
  • Двойные стеклопакеты
  • Алюминиевые или пластиковые окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу Средиземного моря.

  • Море – 2,5 км
  • Центр Алании – 13 км
  • Ближайший аэропорт - 60 км
  • Аэропорт Анталья - 110 км
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Конаклы, Турция
от
€69,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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