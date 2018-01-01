Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция

Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы.

Резиденция располагает спа-комплексом, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, зоной барбекю с беседками, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, кафе, рестораном и мини-маркетом, сауной, парной и хамом, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнатой.

Окончание строительства - март 2026 года.

Стальные двери

Видеодомофон

Подвесные потолки и точечное скрытое освещение

Оборудованные ванные комнаты

Двойные стеклопакеты

Алюминиевые или пластиковые окна

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу Средиземного моря.