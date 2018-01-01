Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция

Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает спа-комплексом, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, зоной барбекю с беседками, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, кафе, рестораном и мини-маркетом, сауной, парной и хамом, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнатой.
Окончание строительства - март 2026 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится на берегу Средиземного моря.