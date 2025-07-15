Квартира в новостройке Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум

Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум

Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства.

Квартиры на продажу в Аланье расположены в 2 км от моря, в 2,5 км от природного парка Инджекум, в 6 км от дельфинария, в 20 км от пляжа Клеопатры, в 22 км от крепости Аланьи, в 60 км от аэропорта Газипаша и в 70 км от аэропорта Анталии.

Проект находится в пешей доступности от моря и социальных объектов Инджекума. Территория комплекса обладает богатой инфраструктурой: есть сауна, хаммам, спа-салон, паровая баня, фитнес-центр, ресепшн, кафе, открытый и крытый бассейны с баром и зонами отдыха, крытое джакузи, аквапарк, парковка, мини-гольф, кострище, кинотеатр, караоке-зал, детские площадки (открытая и закрытая), ресторан с меню, баскетбольная площадка, площадка для животных, декоративный пруд, зона барбекю, сад и собственный пляж.

Квартиры разработаны с акцентом на комфорт и удобство. Дополнительные услуги комплекса включают зарядную станцию для электромобилей, 2-летнюю гарантию аренды, платный трансфер, услуги горничной, трансфер до моря и центра Аланьи, видеонаблюдение и круглосуточную охрану, генератор, магазин, кабинет врача, аренду автомобилей и систему автоматического распознавания номерных знаков.

Техническое оснащение квартир: теплые полы, встроенные шкафы с лакированными фасадами, островная кухня в двухуровневых квартирах, окна ПВХ с двойным остеклением, звуко- и теплоизоляция, ванная комната Hilton, потолки высотой 3 метра.

AYT-04000