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Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция

Алания, Турция
от
€225,000
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19
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О комплексе

Комплекс состоит из двух блоков, где есть 88 квартир с различными планировками:

Апартаменты с 1 спальней - 45 шт

Апартаменты с 2 спальнями - 34 шт

Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 9 шт

40% - возможность рассрочки до окончания строительства.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: мини-аквапарк, сауна, генератор.

Расположение и объекты поблизости

Аланья, полная великолепной природы и следов истории, является одним из самых оживленных курортов Турции. Своими всемирно известными пляжами и климатическими условиями он привлекает множество туристов со всего мира. Доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, история, именно поэтому люди проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов привлекает регион из-за мест и качественной еды.

Комплекс находится в центре Аланьи и в 600 метрах от пляжа. Кроме того, проект находится в нескольких минутах ходьбы от сетевых магазинов, таких как Бим Migros, Carrefour, A101.

Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€225,000
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