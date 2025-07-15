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  4. Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.

Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.

Аланья, Турция
от
$193,612
BTC
2.3029757
ETH
120.7088037
USDT
191 421.1449955
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Описание Описание
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ID: 27211
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированные квартиры:

  • Квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 на 7-ом этаже - 130.000 EUR
  • Квартира с двумя спальнями (2+1), 117 м2 на 2-ом этаже  - 167.000 EUR
  • Квартира с двумя спальнями (2+1), 110 м2 на 5-ом этаже  - 173.000 EUR

Квартиры 2+1 подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Жилой комплекс апартаментов класса люкс, с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в 700 метрах от оборудованного пляжа с чистой и прозрачной водой.

Проект построен на участке площадью 3.780 м2. м и состоит из двух 10-этажных блоков, для жильцов комплекса доступна бесплатная подземная парковка с лифтом к апартаментам

Комплекс находится в самом центре развитой городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы, спорт-объекты и т. д


Инфраструктура:

  • Территория с ландшафтным садом
  • Лобби и коньсерж-сервис
  • Современные лифты
  • Открытый бассейн с детской секцией и водн. горками
  • Зона отдыха и бар у бассейна
  • Закрытый бассейн   
  • Фитнес-центр: тренажеры, пилатес, йога
  • Спа-центр: турецкая баня (хамам), сауна, римская парная, джакузи, массажные кабинеты, комната релаксации 
  • Бильярд и настольный теннис
  • Детская площадка 
  • Зона барбекю 
  • Беспроводной интернет  
  • Спутниковая антенна
  • Аварийный электрогенератор 
  • Крытая парковка
  • Открытая парковка
  • Круглосуточная охрана
  • Видеонаблюдение 24/7 


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.
Аланья, Турция
от
$193,612
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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