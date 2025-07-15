Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Nordic Life под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2, в комплексе Nordic Life.

Планировка:

Кухня-гостиная

2 Спальни

2 Ванные комнаты

Балкон

Nordic Life Residence - комплекс комфортабельных апартаментов с собственной инфраструктурой, расположен в районе Тосмур в 350 м от моря и пляжа, в 300 м - до реки Димчай и в 3 км от центра города.

Nordic Life Residence - это прекрасный выбор для жизни и отдыха, а также в качестве инвестиции.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Непосредственно рядом с комплексом находится супермаркет A101 и детская площадка.

Инфраструктура:

Благоустроенная территория с ландшафтным садом

Пешеходные дорожки, водопады, скамейки, беседка

Открытый бассейн с детской секцией и аквапарком

Зона для загара и отдыха

Современные лифты

Лобби и консьерж-сервис

Ресторан

Кафетерий

Крытый бассейн

Фитнес-центр

Спа-центр

Хамам

Сауна

Парилка

Настольный теннис

Бильярд

Теннисный корт

Волейбольная и баскетбольная площадки

Детская площадка

Место для барбекю

Беспроводной интернет

Центральная спутниковая антенна

Резервный генератор

Садовник

Парковка

Охрана 24/7

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