Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Nordic Life под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2, в комплексе Nordic Life.
Планировка:
Nordic Life Residence - комплекс комфортабельных апартаментов с собственной инфраструктурой, расположен в районе Тосмур в 350 м от моря и пляжа, в 300 м - до реки Димчай и в 3 км от центра города.
Nordic Life Residence - это прекрасный выбор для жизни и отдыха, а также в качестве инвестиции.
В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Непосредственно рядом с комплексом находится супермаркет A101 и детская площадка.
Инфраструктура:
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