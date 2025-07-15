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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Nordic Life под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Nordic Life под ВНЖ.

Тосмур, Турция
от
$214,115
BTC
2.5468602
ETH
133.4918307
USDT
211 692.5883266
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27333
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Тосмур

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2, в комплексе Nordic Life.

Планировка:

  • Кухня-гостиная
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты 
  • Балкон

Nordic Life Residence - комплекс комфортабельных апартаментов с собственной инфраструктурой, расположен в районе Тосмур в 350 м от моря и пляжа, в 300 м - до реки Димчай и в 3 км от центра города.

Nordic Life Residence - это прекрасный выбор для жизни и отдыха, а также в качестве инвестиции.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Непосредственно рядом с комплексом находится супермаркет A101 и детская площадка.

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с ландшафтным садом
  • Пешеходные дорожки, водопады, скамейки, беседка
  • Открытый бассейн с детской секцией и аквапарком
  • Зона для загара и отдыха
  • Современные лифты
  • Лобби и консьерж-сервис
  • Ресторан
  • Кафетерий 
  • Крытый бассейн
  • Фитнес-центр
  • Спа-центр
  • Хамам
  • Сауна
  • Парилка
  • Настольный теннис
  • Бильярд
  • Теннисный корт
  • Волейбольная и баскетбольная площадки
  • Детская площадка
  • Место для барбекю
  • Беспроводной интернет
  • Центральная спутниковая антенна
  • Резервный генератор
  • Садовник
  • Парковка
  • Охрана 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Тосмур, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Nordic Life под ВНЖ.
Тосмур, Турция
от
$214,115
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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