Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья

  2. Турция
  3. Муратпаша
  Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья

Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья

Муратпаша, Турция
от
$294,307
;
27
ID: 27668
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Махмутларе, Аланья

Махмутлар — быстро развивающийся район Аланьи, который привлекает как местных жителей, так и иностранцев для отдыха и постоянного проживания. Известный своими крупными брендами, просторными пешеходными зонами и чистым морем, этот район предлагает комфортный образ жизни, напоминающий постоянный отпуск. Его приятная и уютная атмосфера делает Махмутлар любимым местом как для местных, так и для туристов.

Проект находится в самом центре Махмутлара, всего в нескольких минутах ходьбы от всех необходимых удобств. Квартиры в Аланье расположены в 280 метрах от торговых центров, в 650 метрах от пляжа, в 8 км от государственной больницы, в 15 км от центра Аланьи и в 27 км от аэропорта Газипаша.

Комплекс занимает участок площадью 7205 м² и включает два жилых блока с 288 квартирами в общей сложности. Жителям доступны разнообразные удобства: крытый и открытый бассейны, открытые парковки, зоны для барбекю и отдыха, охрана и система видеонаблюдения, услуги смотрителя, генератор, система напора воды, сауна, фитнес-центр, турецкая баня, детская площадка, а также бильярд, настольный теннис и лифты.

Квартиры выполнены с высоким качеством и отделаны современными материалами: кухонные шкафы и межкомнатные двери из МДФ, стальные входные двери, гранитные столешницы на кухне, точечное и светодиодное освещение, подвесные потолки и керамическая плитка на полу.


AYT-04617

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в центре Махмутлара, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$294,307
