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Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция

Caglarca, Турция
от
€247,934
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20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с террасами.

Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками.

Окончание строительства - апрель 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Спутниковое ТВ
  • Электрические жалюзи
  • Полы с подогревом
  • Пластиковые окна
  • Кухонная бытовая техника SIEMENS/FRANKE/BOSCH (встроенный духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Антальи, рядом с пляжами, центром города, торговыми центрами, международными школами.

  • Пляж - 1,7 км
  • Международная школа - 500 метров
  • Торговый центр - 500 метров
  • Больница - 400 метров
  • Исторический центр города - 11 км
  • Аэропорт - 25 км
  • Кемер - 30 км
  • Аквапарк - 6 км
Местонахождение новостройки
Caglarca, Турция

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Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Caglarca, Турция
от
€247,934
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