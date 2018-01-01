Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция

В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений.
В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2.
Удобства и оснащение в доме
В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана.
Преимущества
Уникальный архитектурный и интерьерный дизайн.
Отличная инвестиционная возможность.
Подходит для семей.
Близость к общественному транспорту
Близость к центру города - около 30 минут.
Близость к торговым центрам, больницам, школам и университетам.
5 км от выставки Tuyap .
Безопасное и комфортное место для иностранцев для проживания.
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в районе Эсеньюрт, развивающемся районе, привлекательном для инвесторов. Легкий доступ к большинству важных мест в городе: к торговым центрам, аэропортам, центру города, больницам, университетам и школам.
1 минута до новой станции метро
1 минута до крупнейшего торгового центра
3 минуты до ближайшей больницы
5 минут до шоссе E5
5 минут до шоссе TEM
20 минут до международного аэропорта имени Ататюрка
30 минут до Третьего аэропорта Стамбула.
Если вы хотите жить в тихом и спокойном месте и в то же время наслаждаться чашечкой кофе с прекрасным видом на море, обратите внимание на это предложение, возможно это квартира вашей мечты. Мы рады представить вам эту 3-х комнатную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, общей площадью 125м², с мебелью, бытовой техникой и видом на море. Так же планировкой предусмотрено наличие просторной гостиной, совмещенной с кухней американского типа, ванной комнаты, гостевого санузла, прихожей и двух просторных балконов, которые, при желании, можно остеклить. Апартаменты расположены в районе Махмутлар, на 10 этаже 12 этажного жилого блока, на закрытой ухоженной территории с комфортной инфраструктурой. В резиденции есть большой плавательный бассейн, красивый ухоженный сад и автомобильная парковка. С балконов открывается приятный вид на территорию комплекса и Средиземное море. В шаговой доступности сетевые магазины, рыбные и овощные лавки, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта с хорошей транспортной развязкой, и всего в 1500 метрах от моря. Инфраструктура комплекса:Открытый плавательный бассейнДетский бассейнУхоженная закрытая территорияПарковкаЗона барбекю
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, лес и город.
Резиденция располагает парковкой, инфинити-бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, магазинами, вертолетной площадкой, зонами отдыха, ресторанами.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с деловым центром города.
Станция метро - 1 минуты
Торговый центр - 3 минуты
Университет - 5 минут
Больница - 5 минут
Парк - 6 минут
Аэропорт Стамбула - 30 минут