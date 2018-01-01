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Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция

Ulugoel, Турция
от
€900,000
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20
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О комплексе

Предлагается высококачественная вилла с большим садом и беседкой, открытым бассейном и крытым бассейном с подогревом, видом на море, просторной террасой и детской площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Камин
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
  • Мини-маркет - 750 метров
  • Ресторан - 750 метров
  • Пляж - 9 км
  • Автобусная остановка - 9 км
  • Аэропорт Даламан - 120 км
  • Аэропорт Антальи - 220 км
Местонахождение новостройки
Ulugoel, Турция

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Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€900,000
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