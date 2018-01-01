Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция

Предлагается высококачественная вилла с большим садом и беседкой, открытым бассейном и крытым бассейном с подогревом, видом на море, просторной террасой и детской площадкой.

Полы с подогревом

Камин

Сигнализация

Мини-маркет - 750 метров

Ресторан - 750 метров

Пляж - 9 км

Автобусная остановка - 9 км

Аэропорт Даламан - 120 км

Аэропорт Антальи - 220 км

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости