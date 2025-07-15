Квартира в новостройке Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия

Квартира с 1 спальней в охраняемом комплексе с крытой парковкой в Коньяалты, Анталия

Анталия — это идеальное место для тех, кто ценит прибрежную жизнь с теплой погодой, живописными пляжами и разнообразными культурными и социальными удобствами. Город, известный своей богатой историей и современными возможностями для жизни, является популярным выбором как среди местных жителей, так и среди туристов. Квартира расположена в районе Хурма в Коньяалты, прямо напротив государственной больницы Коньяалты. Этот развивающийся район предлагает удобный доступ к различным социальным объектам и находится всего в нескольких минутах от моря.

Квартира 1+1 в охраняемом комплексе находится в пешей доступности от основных нужд, таких как супермаркет, пекарня и такси, которые расположены всего в 200 метрах. Удобное расположение квартиры всего в 2,5 км от пляжа Коньяалты, 2,6 км от порта Сетур Марина и 2,9 км от канатной дороги Сарысу. Также, в 5,4 км находится больница Олимпос, в 13 км – исторический центр города Калеичи и в 26,5 км – аэропорт Анталии.

Новая квартира с балконом и видом на горы находится в удивительном проекте, построенном на участке площадью 2435 м². На территории комплекса есть бассейн, детский бассейн, лифт, детская игровая площадка, фитнес-центр, сауна, игровая комната, бильярдная, павильон, круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения.

Квартира в Анталии с видом на бассейн оборудована системой подогрева пола. Внутри квартиры есть гостиная, кухня открытой планировки, спальня, балкон, ванная комната и туалет.

AYT-04506