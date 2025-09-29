  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Yekta Blue 4 Residence.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Yekta Blue 4 Residence.

Махмутлар, Турция
от
$115,612
BTC
1.3751820
ETH
72.0791661
USDT
114 303.8128618
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
ID: 32647
ID новостройки на Realting
In CRM: 1121
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) площадью 55 м2 в комплексе Yekta Blue 4 Residence.

Представляем вашему вниманию наш новый проект Yekta Blue IV Residence, входящий в линейку, ставших уже легендарными, проектов BLUE Residence.

Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир.

Комплекс расположен в 500 м от берега моря, в 25 минутах от международного аэропорта Газипаша, в одном из самых популярных курортных городов Турции – Аланьи в районе в Махмутлар на границе с Каргыджаком.

Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, пятничный рынок и аптека.
 

Инфраструктура:

  • Ландшафтный сад
  • Бассейн с водными горками
  • Детский бассейн
  • Детская игровая площадка и комната
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Фитнес-зал
  • Спутниковое телевидение
  • Лифт
  • Аварийный генератор 
  • Наружное освещение
  • Смотритель
  • Охрана 24 часа
  • Система видеонаблюдения
  • Открытая парковка
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Realting.com
Перейти
