Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Yekta Blue 4 Residence.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) площадью 55 м2 в комплексе Yekta Blue 4 Residence.

Представляем вашему вниманию наш новый проект Yekta Blue IV Residence, входящий в линейку, ставших уже легендарными, проектов BLUE Residence.

Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир.

Комплекс расположен в 500 м от берега моря, в 25 минутах от международного аэропорта Газипаша, в одном из самых популярных курортных городов Турции – Аланьи в районе в Махмутлар на границе с Каргыджаком.

Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, пятничный рынок и аптека.



Инфраструктура:

Ландшафтный сад

Бассейн с водными горками

Детский бассейн

Детская игровая площадка и комната

Сауна

Паровая комната

Фитнес-зал

Спутниковое телевидение

Лифт

Аварийный генератор

Наружное освещение

Смотритель

Охрана 24 часа

Система видеонаблюдения

Открытая парковка



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.