Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Yekta Blue 4 Residence.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) площадью 55 м2 в комплексе Yekta Blue 4 Residence.
Представляем вашему вниманию наш новый проект Yekta Blue IV Residence, входящий в линейку, ставших уже легендарными, проектов BLUE Residence.
Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир.
Комплекс расположен в 500 м от берега моря, в 25 минутах от международного аэропорта Газипаша, в одном из самых популярных курортных городов Турции – Аланьи в районе в Махмутлар на границе с Каргыджаком.
Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, пятничный рынок и аптека.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.