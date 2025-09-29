Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.

Самый грандиозный и впечатляющий по своей масштабности проекта города Аланьи Yekta Kingdom Premium.
На участке площадью 3 гектара будет возведена жилая резиденция, которая станет новым символом района Махмутлар.
Это элитный жилой комплекс, расположенный на побережье Средиземного моря, в самой теплой части Турции. Он является воплощением нашего многолетнего опыта качественного строительства.
Расположение проекта соответствует статусу премиального жилого комплекса: небольшая удаленность от моря, близость к центру города и наличие поблизости супермаркетов, аптек, банков, кафе и социальных объектов.
В продаже квартиры:
Квартиры 1+1 – 68 м2
— 11 этаж
Вид на море, горы и Кале
— 8 этаж, угловая
Боковой вид на инфраструктуру
— 2 этаж
Вид на инфраструктуру
Квартиры 2+1 –142 м2
— 9 этаж
Шикарные панорамы на море и горы
— 2 этаж,137 м2
Вид на Море
— 3 этаж,137 м2
С новой мебелью, техникой, простор и уют, вид на территорию
Квартира 3+1 – 188 м²
— 2 этаж
Вид на территорию и дорогу
Наличие и стоимость квартир уточняйте у наших специалистов.
Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. Сдержанные и лаконичные фасады благородных теплых оттенков с панорамным остеклением. Каскадное расположение блоков жилого комплекса предполагает неповторимые виды практически из каждой квартиры!
Жилой комплекс располагаться в окружении великолепной природы средиземноморья, а территория будет утопать в зелени! Сад комплекса ничуть не уступает дворцовым паркам - будет разбито множество клумб, дорожек, водоемов и установлены фонтаны.
В проекте предусмотрена подземная парковка на 300 мест. Безопасность обеспечит современная система видеонаблюдения, территорию комплекса будет обслуживать штат сотрудников, которые будут следить за порядком и чистотой в комплексе, а так же решать текущие бытовые вопросы жителей.
Придомовая территория будет благоустроена по высочайшему классу и станет комфортной и безопасной средой для отдыха жителей всех возрастов.
Завершение строительства: 4-й квартал 2025 года.
Основные характеристики:
Инфраструктура:
Активные Зоны Отдыха
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.