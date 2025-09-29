Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.

Махмутлар, Турция
от
$175,321
11
Дата обновления: 20.11.2025

Местонахождение

  Страна
    Турция
  Область / штат
    Средиземноморский регион
  Город
    Аланья
  Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Самый грандиозный и впечатляющий по своей масштабности проекта города Аланьи Yekta Kingdom Premium.

На участке площадью 3 гектара будет возведена жилая резиденция, которая станет новым символом района Махмутлар.

Это элитный жилой комплекс, расположенный на побережье Средиземного моря, в самой теплой части Турции. Он является воплощением нашего многолетнего опыта качественного строительства.

Расположение проекта соответствует статусу премиального жилого комплекса: небольшая удаленность от моря, близость к центру города и наличие поблизости супермаркетов, аптек, банков, кафе и социальных объектов.

В продаже квартиры:

Квартиры 1+1 – 68 м2
— 11 этаж
Вид на море, горы и Кале
— 8 этаж, угловая
Боковой вид на инфраструктуру
— 2 этаж
Вид на инфраструктуру

Квартиры 2+1 –142 м2
— 9 этаж
Шикарные панорамы на море и горы
— 2 этаж,137 м2
Вид на Море 
— 3 этаж,137 м2
С новой мебелью, техникой, простор и уют, вид на территорию

Квартира 3+1 – 188 м²
— 2 этаж
Вид на территорию и дорогу

Наличие и стоимость квартир уточняйте у наших специалистов.
 

Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. Сдержанные и лаконичные фасады благородных теплых оттенков с панорамным остеклением. Каскадное расположение блоков жилого комплекса предполагает неповторимые виды практически из каждой квартиры!

Жилой комплекс располагаться в окружении великолепной природы средиземноморья, а территория будет утопать в зелени! Сад комплекса ничуть не уступает дворцовым паркам  -  будет разбито множество клумб, дорожек, водоемов и установлены фонтаны.

В проекте предусмотрена подземная парковка на 300 мест. Безопасность обеспечит современная система видеонаблюдения, территорию комплекса будет обслуживать штат сотрудников, которые будут следить за порядком и чистотой в комплексе, а так же решать текущие бытовые вопросы жителей.

Придомовая территория будет благоустроена по высочайшему классу и станет комфортной и безопасной средой для отдыха жителей всех возрастов.

Завершение строительства: 4-й квартал 2025 года.
 

Основные характеристики: 

  • Биде встроено в унитаз
  • Вся бытовая техника
  • Гипсокартонные потолки
  • Допуск по индивидуальным чип-картам
  • Душевая кабина
  • Красивый вид
  • Мебель для ванной
  • Межкомнатные двери
  • Панорамные окна
  • Подогрев пола в ванной
  • Подогрев пола во всех комнатах
  • Подготовка под рольставни
  • Точечное освещение
  • Спутниковое телевидение
  • Фильтр питьевой воды на вводе
  • Чистовая отделка
  • Хамам на территории
  • Спа центр
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Тропический душ
  • Комната для отдыха


Инфраструктура:

  • Вход по карточкам на территорию комплекса
  • Система охраны
  • Благоустроенная зеленая территория
  • Музыкальные фонтаны
  • Sky way – парящий  мост.
  • 2 открытых бассейна
  • İnfinity бассейн
  • 8 джакузи
  • 4 бассейна для малышей до 3 лет
  • Благоустроенные зоны отдыха с навесом от солнца
  • Беседки
  • Зеленая зона отдыха
  • Тропический сад
  • Прогулочная зона с миниатюрами
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Зона отдыха с гамаками
  • Закрытая парковка на 300 мест
  • Лифты и эскалаторы для перемещения по территории
  • Туалеты и душевые на территории всего комплекса

Активные Зоны Отдыха

  • Аквапарк для взрослых
  • Аквапарк для детей
  • Бассейн с волной
  • Зоны барбекю на 200 мест
  • Зона для проведения мероприятий
  • Детский мини клуб (cо сценой , кухней и местом для фото зоны)
  • Спортивные Тренажеры на открытой тереттории
  • Открытая детская площадка с горками и качелями
  • Веревочный парк
  • Шахматный парк
  • Настольный теннис
  • Мини-гольф
  • 2 теннисных корта
  • Мульти-корт


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
