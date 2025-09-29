Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.

Самый грандиозный и впечатляющий по своей масштабности проекта города Аланьи Yekta Kingdom Premium.

На участке площадью 3 гектара будет возведена жилая резиденция, которая станет новым символом района Махмутлар.

Это элитный жилой комплекс, расположенный на побережье Средиземного моря, в самой теплой части Турции. Он является воплощением нашего многолетнего опыта качественного строительства.

Расположение проекта соответствует статусу премиального жилого комплекса: небольшая удаленность от моря, близость к центру города и наличие поблизости супермаркетов, аптек, банков, кафе и социальных объектов.

В продаже квартиры:

Квартиры 1+1 – 68 м2

— 11 этаж

Вид на море, горы и Кале

— 8 этаж, угловая

Боковой вид на инфраструктуру

— 2 этаж

Вид на инфраструктуру

Квартиры 2+1 –142 м2

— 9 этаж

Шикарные панорамы на море и горы

— 2 этаж,137 м2

Вид на Море

— 3 этаж,137 м2

С новой мебелью, техникой, простор и уют, вид на территорию

Квартира 3+1 – 188 м²

— 2 этаж

Вид на территорию и дорогу

Наличие и стоимость квартир уточняйте у наших специалистов.



Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. Сдержанные и лаконичные фасады благородных теплых оттенков с панорамным остеклением. Каскадное расположение блоков жилого комплекса предполагает неповторимые виды практически из каждой квартиры!

Жилой комплекс располагаться в окружении великолепной природы средиземноморья, а территория будет утопать в зелени! Сад комплекса ничуть не уступает дворцовым паркам - будет разбито множество клумб, дорожек, водоемов и установлены фонтаны.

В проекте предусмотрена подземная парковка на 300 мест. Безопасность обеспечит современная система видеонаблюдения, территорию комплекса будет обслуживать штат сотрудников, которые будут следить за порядком и чистотой в комплексе, а так же решать текущие бытовые вопросы жителей.

Придомовая территория будет благоустроена по высочайшему классу и станет комфортной и безопасной средой для отдыха жителей всех возрастов.

Завершение строительства: 4-й квартал 2025 года.



Основные характеристики:

Биде встроено в унитаз

Вся бытовая техника

Гипсокартонные потолки

Допуск по индивидуальным чип-картам

Душевая кабина

Красивый вид

Мебель для ванной

Межкомнатные двери

Панорамные окна

Подогрев пола в ванной

Подогрев пола во всех комнатах

Подготовка под рольставни

Точечное освещение

Спутниковое телевидение

Фильтр питьевой воды на вводе

Чистовая отделка

Хамам на территории

Спа центр

Крытый бассейн с подогревом

Тропический душ

Комната для отдыха



Инфраструктура:

Вход по карточкам на территорию комплекса

Система охраны

Благоустроенная зеленая территория

Музыкальные фонтаны

Sky way – парящий мост.

2 открытых бассейна

İnfinity бассейн

8 джакузи

4 бассейна для малышей до 3 лет

Благоустроенные зоны отдыха с навесом от солнца

Беседки

Зеленая зона отдыха

Тропический сад

Прогулочная зона с миниатюрами

Кинотеатр под открытым небом

Зона отдыха с гамаками

Закрытая парковка на 300 мест

Лифты и эскалаторы для перемещения по территории

Туалеты и душевые на территории всего комплекса

Активные Зоны Отдыха

Аквапарк для взрослых

Аквапарк для детей

Бассейн с волной

Зоны барбекю на 200 мест

Зона для проведения мероприятий

Детский мини клуб (cо сценой , кухней и местом для фото зоны)

Спортивные Тренажеры на открытой тереттории

Открытая детская площадка с горками и качелями

Веревочный парк

Шахматный парк

Настольный теннис

Мини-гольф

2 теннисных корта

Мульти-корт



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.