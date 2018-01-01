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Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция

Yaylali, Турция
от
€270,000
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18
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, сауной, фитнес-центром, зонами барбекю, беседкой, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной.

Особенности квартир
  • Центральная спутниковая система
  • Пластиковые окна с двойным остеклением
  • Стальная входная дверь
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель
  • Гранитная столешница
  • Плиточный пол
  • Полы с подогревом
  • Душевые кабины
  • Электрические водонагреватели
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 150 метров
  • Центр города Аланья - 2 км
  • Ближайший аэропорт - 30 км
  • Аэропорт Антальи - 125 км
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Yaylali, Турция
от
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Сдача в: 2023
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