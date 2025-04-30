Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.

Дешевле чем у застройщика на 120.000 EUR.

Представляем Вашему вниманию новый грандиозный и масштабный элитный проект в районе Пляжа Клеопатра.

На продажу представлены квартира 1+1, площадью от 58 м2, квартира продаются с чистовой отделкой, кухонным гарнитурам, встроенным шкафом, кондиционер в каждой комнате и укомплектованной ванной комнатой

Royal Towers - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в в центре Алании, в 10 мин ходьбы от моря.

Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 1.100 метров.

Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона.

Площадь территории Royal Towers составляет более 4.237 м2, комплекс состоит из двух блоков с общим количеством апартаментов - 137.

Также в продаже меблированная квартира 2+1, 90 м2 на 1-ом высоком этаже, за 250.000 EUR (в тапу 210.000 EUR).



Окончание строительства: сдан в 2024 году.



Инфраструктура:

Большой открытый бассейн

Крытый зимний подогреваемый бассейн

Хамам и Сауна

Римская паровая комната

Фитнес зал

Детские игровые площадки

Зона барбекю

Крытый паркинг

Генератор

Охрана 24/7 и Видеонаблюдение

Интернет на всей социальной зоне



Основные характеристики:

Панорамное остекление

Окна: двойной стеклопакет, алюминиевый профиль

Входная стальная дверь

Видеодомофон

Встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах

Душевые кабины, сантехника

Электрический водонагреватель



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