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  4. Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.

Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.

Аланья, Турция
от
$151,666
BTC
1.8040426
ETH
94.5575850
USDT
149 950.2988299
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26226
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Дешевле чем у застройщика на 120.000 EUR.
Представляем Вашему вниманию новый грандиозный и масштабный элитный проект в районе Пляжа Клеопатра.

На продажу представлены квартира 1+1, площадью от 58 м2, квартира продаются с чистовой отделкой, кухонным гарнитурам, встроенным шкафом, кондиционер в каждой комнате и укомплектованной ванной комнатой

Royal Towers - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в в центре Алании, в 10 мин ходьбы от моря.

Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 1.100 метров.

Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона.

Площадь территории Royal Towers составляет более 4.237 м2, комплекс состоит из двух блоков с общим количеством апартаментов - 137.

Также в продаже меблированная квартира 2+1, 90 м2 на 1-ом высоком этаже, за 250.000 EUR (в тапу 210.000 EUR).

Окончание строительства: сдан в 2024 году.


Инфраструктура:

  • Большой открытый бассейн
  • Крытый зимний подогреваемый бассейн
  • Хамам и Сауна
  • Римская паровая комната
  • Фитнес зал
  • Детские игровые площадки
  • Зона барбекю
  • Крытый паркинг
  • Генератор
  • Охрана 24/7 и Видеонаблюдение
  • Интернет на всей социальной зоне


Основные характеристики:

  • Панорамное остекление
  • Окна: двойной стеклопакет, алюминиевый профиль 
  • Входная стальная дверь
  • Видеодомофон
  • Встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах
  • Душевые кабины, сантехника
  • Электрический водонагреватель


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.
Аланья, Турция
от
$151,666
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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