Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Royal Towers в центре Алании.

Дешевле чем у застройщика на 120.000 EUR.
Представляем Вашему вниманию новый грандиозный и масштабный элитный проект в районе Пляжа Клеопатра.
На продажу представлены квартира 1+1, площадью от 58 м2, квартира продаются с чистовой отделкой, кухонным гарнитурам, встроенным шкафом, кондиционер в каждой комнате и укомплектованной ванной комнатой
Royal Towers - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в в центре Алании, в 10 мин ходьбы от моря.
Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 1.100 метров.
Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона.
Площадь территории Royal Towers составляет более 4.237 м2, комплекс состоит из двух блоков с общим количеством апартаментов - 137.
Также в продаже меблированная квартира 2+1, 90 м2 на 1-ом высоком этаже, за 250.000 EUR (в тапу 210.000 EUR).
Окончание строительства: сдан в 2024 году.
Инфраструктура:
Основные характеристики:
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