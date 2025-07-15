  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Аланья, Турция
от
$192,375
BTC
2.2882565
ETH
119.9373064
USDT
190 197.6973538
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
ID: 27550
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2, на 2-ом этаже.

Best Home 25 - новый жилой комплекс премиум-класса с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Клеопатра и парковой зоны.

В то же время комплекс находится в самом центре развитой городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы и т. д.

Best Home 25 - состоит из одного 5-этажного жилого блока, расположенного на закрытой территории с садом, бассейном и собственной инфраструктурой для комфортной жизни.

Также в продаже есть квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 с мебелью и техникой, стоимостью - 249.000 EUR.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Детский Бассейн
  • Зона отдыха
  • Бар у бассейна
  • Лобби
  • Крытый бассейн
  • Фитнес
  • Сауна
  • Джакузи 
  • Детская площадка
  • Генератор
  • Парковка   
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
