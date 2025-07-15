Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2, на 2-ом этаже.
Best Home 25 - новый жилой комплекс премиум-класса с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Клеопатра и парковой зоны.
В то же время комплекс находится в самом центре развитой городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы и т. д.
Best Home 25 - состоит из одного 5-этажного жилого блока, расположенного на закрытой территории с садом, бассейном и собственной инфраструктурой для комфортной жизни.
Также в продаже есть квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 с мебелью и техникой, стоимостью - 249.000 EUR.
Инфраструктура:
