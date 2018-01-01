Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция

Предлагаются трехкомнатные апартаменты площадью 75 м2 и двухуровневые пятикомнатные апартаменты площадью 155 м2.
Элитная резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, зоной барбекю, фитнес-центром, генератором, детской площадкой, парковкой, консьержем, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - конец 2022 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 250 метрах от супермаркета и школ, в 500 метрах от больницы, в 1,5 км от центра города Оба, в двух километрах от пляжа.