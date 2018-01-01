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Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция

Алания, Турция
от
€130,000
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20
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О комплексе

Предлагаются трехкомнатные апартаменты площадью 75 м2 и двухуровневые пятикомнатные апартаменты площадью 155 м2.

Элитная резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, зоной барбекю, фитнес-центром, генератором, детской площадкой, парковкой, консьержем, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Окончание строительства - конец 2022 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, в 250 метрах от супермаркета и школ, в 500 метрах от больницы, в 1,5 км от центра города Оба, в двух километрах от пляжа.

Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Алания, Турция
от
€130,000
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Magıcal World of Love - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Анталья. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Лобби — Ресепшен; - Парковка; - Бассейн; - Спа (турецкая баня, сауна, фитнес, парная комната, соляная комната, массажные комнаты); - Конференц-зал и библиотека; - Детская площадка; - Бар у бассейна; - Зона барбекю; - Аквапарк; - Пешеходная дорожка. Расстояния: - Море и пляж: 5 км. - ТЦ Mall Of, Deepo, Agora ve Ikea : 5 км. - Аэропорт Анталии: 1 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и детской площадкой, Оба, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и детской площадкой, Оба, Турция
Алания, Турция
от
€425,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает открытым бассейном, баром, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, джакузи, хамамом, парной и сауной, массажным кабинетом, консьержем. Особенности квартир Видеодомофон Беспроводной интернет Центральная спутниковая система Плиточный пол Двойные стеклопакеты Кухонная мебель Стальная входная дверь Расположение и объекты поблизости Больницы - 1,5 км Море - 2,5 км Центр города - 5 км Аэропорт - 35 км
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