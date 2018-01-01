Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция

Мерсин, Турция

от €66,010

74–94 м² 2

Сдача в: 2024

EMERALD MARKA - это кондоминиум в современном дизайне, от компании EMERALD YAPI. Комплекс представляет собой 12 этажный дом, в который входят 84 квартиры в современном дизайне. Проект находится по адресу: Arpaçbahşiş, 213. Sk., 33730 Erdemli/Mersin, Турция. Мерсин - это крупный город Турции, расположенный на юго-востоке на берегу Средиземного моря. Город привлекает своим теплым климатом, прекрасными чистыми песчаными пляжами, богатым культурным достоянием, и очень приятными низкими ценами на недвижимость и жизнь здесь. Неподалеку от комплекса расположена знаменитая набережная, которая тянется вдоль всего города на десятки километров! Там же расположилась стоянка для яхт, зона отдыха и шоппинга, которую так любят местные жители и иностранцы. Дорога до моря составит всего 800 м пешком! Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. УДОБСТВА: - Открытый бассейн - Открытая парковка - Детская площадка - Зона отдыха (беседки) - Зона барбекю - Баскетбольная площадка - Хамам и сауна - Фитнес-зал - Кинотеатр - Лифт Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!