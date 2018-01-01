Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция

Проект состоит из 5 домов и 113 квартир.

Типы квартир: стандартные c 1-2 спальнями, дуплексы с 2-4 спальнями, апартаменты с садом и 2 спальнями.

Оптимальная проектировка комнат. В дополнение к большой гостиной студии и спальням все квартиры так же имеют балконы с уникальным видом на море.

Можно приобрести элитную квартиру с первоначальным взносом 40% и беспроцентной рассрочкой до 24 месяцев.

Удобства и оснащение в доме

Квартиры будут сданы с ремонтом из материалов высокого качества. Напольные покрытия - ламинат и керамическая плитка, готовые кухонные консоли с гранитной столешницей, окна и двери премиального качества.

Другие удобства: комната отдыха, конференц-зал, кинотеатр, детская игровая комната, охрана, генератор, трансфер до моря, система камер наблюдения.

Расположение и объекты поблизости

Проект имеет уникальный вид на море в районе Конаклы, Алания. Он расположен всего в 1,4 км от моря.

Проект располагается в престижном месте рядом с инфраструктурой, аптеками, кафе, рынками, фитнес-центром и банками. Находясь в 700 метрах от шоссе D-400, расположение проекта делает легким и доступным поездку к центру Аланьи и аэропорту Анталии.