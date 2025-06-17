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Квартира в новостройке Hayat Dream Gazipaşa

Газипаша, Турция
от
$130,201
BTC
1.5487102
ETH
81.1745239
USDT
128 727.3158699
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Квартира в новостройке Hayat Dream Gazipaşa
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 20916
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Газипаша

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Алания, Газипаша, 750м до песчаного пляжа, вся необходимая инфраструктура, в шаговой доступности

Интерактивный виджет RPT

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.0
Цена за м², USD 3,064 – 4,274
Цена квартиры, USD 134,277 – 187,281
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.0
Цена за м², USD 2,684 – 2,813
Цена квартиры, USD 246,174 – 257,953

Местонахождение на карте

Газипаша, Турция

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Квартира в новостройке Hayat Dream Gazipaşa
Газипаша, Турция
от
$130,201
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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