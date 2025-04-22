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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$394,151
14.04.2025
$391,717
13.04.2025
$391,947
12.04.2025
$389,947
11.04.2025
$393,880
10.04.2025
$387,778
09.04.2025
$392,862
08.04.2025
$391,933
07.04.2025
$395,140
06.04.2025
$395,176
05.04.2025
$394,051
04.04.2025
$396,653
03.04.2025
$403,742
02.04.2025
$404,489
01.04.2025
$405,381
31.03.2025
$405,664
30.03.2025
$405,552
29.03.2025
$407,200
28.03.2025
$407,483
27.03.2025
$407,614
26.03.2025
$405,920
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25493
ID новостройки на Realting
In CRM: 2443698
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Комплекс состоит из 8 вилл с видом на море (4 одноэтажные виллы с 3 спальнями и 4 двухэтажные виллы с 4 спальнями).

Каждая вилла имеет открытую беседку, бассейн и 1-2 парковочных места.

Удобства и оснащение в доме
  • Прачечная
  • Потолочный вентилятор в беседке
  • Кондиционер и потолочный вентилятор в каждой спальне
  • Навесные туалеты
  • Кухня в европейском стиле
  • Черепичная крыша
  • Центральная система нагрева воды
  • Толщина стен - 20 см
  • Двери из элитного тикового дерева по всей вилле
  • Европейские алюминиевые оконные рамы
  • Собственная глубокая скважина с насосом
  • Резервуар для воды на 2000 л
Расположение и объекты поблизости
  • Международная школа ISS - 5 км
  • Пляж Банграк - 1,5 км
  • Пляж Чавенг - 5 км
  • Супермаркет Big C - 6 км

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$394,151
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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