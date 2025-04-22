Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из 8 вилл с видом на море (4 одноэтажные виллы с 3 спальнями и 4 двухэтажные виллы с 4 спальнями).

Каждая вилла имеет открытую беседку, бассейн и 1-2 парковочных места.

Прачечная

Потолочный вентилятор в беседке

Кондиционер и потолочный вентилятор в каждой спальне

Навесные туалеты

Кухня в европейском стиле

Черепичная крыша

Центральная система нагрева воды

Толщина стен - 20 см

Двери из элитного тикового дерева по всей вилле

Европейские алюминиевые оконные рамы

Собственная глубокая скважина с насосом

Резервуар для воды на 2000 л

Международная школа ISS - 5 км

Пляж Банграк - 1,5 км

Пляж Чавенг - 5 км

Супермаркет Big C - 6 км

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости