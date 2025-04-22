Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море недалеко от пляжа Банграк, Самуи, Таиланд

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Совершенно новый Zero Condos Bangtao расположен в тихом, но удобном районе недалеко от пляжа Бангтао, предлагая легкий доступ к популярным удобствам, таким как Porto de Phuket, Boat Avenue, Blue Tree Phuket и Laguna Complex.
Этот проект состоит из 7-этажного здания с просторной зоной на к…
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ката, Пхукет, и предлагает готовые апартаменты с захватывающим видом на горы, город и сад. В комплексе представлены юниты различных площадей. Внутренняя инфраструктура включает бассейн на нижнем этаже и…
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Кому подходит:
Подходит для тех, кто хочет наслаждаться роскошной жизнью в тропическом раю или искать прибыльные инвестиции. Идеальное место как для отдыха, так и для постоянного проживания, с отличными возможностями для сдачи в аренду.
О локации:
Про…