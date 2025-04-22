Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Восхитительная коллекция вилл с бассейнами в закрытой резиденции с обслуживанием. Эти виллы, расположенные всего в нескольких минутах от белых песчаных пляжей и освежающих лазурных вод Южного Чавенга, Coral Cove и Silver Beach, предлагают современную архитектуру в тропическом стиле с высококачественной отделкой. Каждая вилла имеет инфинити-бассейн с большой террасой, открытые зоны отдыха и обеденные зоны, крытую парковку, тропический сад.

Резиденция располагается среди пышной тропической зелени холмов Чавенг Ной, позволяя наслаждаться обилием естественного света, морским бризом и панорамными видами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в окружении различных объектов инфраструктуры и достопримечательностей, включая элитные рестораны, международные школы, красивые пляжи, что делает ее идеальным выбором для постоянного проживания и отдыха.