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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Чавенг Ной, Таиланд
от
$716,640
14.04.2025
$712,214
13.04.2025
$712,631
12.04.2025
$708,994
11.04.2025
$716,146
10.04.2025
$705,052
09.04.2025
$714,294
08.04.2025
$712,604
07.04.2025
$718,437
06.04.2025
$718,503
05.04.2025
$716,456
04.04.2025
$721,188
03.04.2025
$734,075
02.04.2025
$735,433
01.04.2025
$737,056
31.03.2025
$737,572
30.03.2025
$737,369
29.03.2025
$740,363
28.03.2025
$740,877
27.03.2025
$741,117
26.03.2025
$738,038
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ID: 24910
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419412
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Чавенг Ной

О комплексе

Восхитительная коллекция вилл с бассейнами в закрытой резиденции с обслуживанием. Эти виллы, расположенные всего в нескольких минутах от белых песчаных пляжей и освежающих лазурных вод Южного Чавенга, Coral Cove и Silver Beach, предлагают современную архитектуру в тропическом стиле с высококачественной отделкой. Каждая вилла имеет инфинити-бассейн с большой террасой, открытые зоны отдыха и обеденные зоны, крытую парковку, тропический сад.

Резиденция располагается среди пышной тропической зелени холмов Чавенг Ной, позволяя наслаждаться обилием естественного света, морским бризом и панорамными видами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в окружении различных объектов инфраструктуры и достопримечательностей, включая элитные рестораны, международные школы, красивые пляжи, что делает ее идеальным выбором для постоянного проживания и отдыха.

  • Британская международная школа - 3 минуты
  • Ресторан - 4 минуты
  • Гольф-клуб - 7 минут
  • Международная больница - 9 минут
  • Пляж Чавенг - 9 минут
  • Пляж Coral Cove - 6 минут
  • Пляж Silver Beach - 8 минут
  • Пляж Ламай - 15 минут
  • Торговые центры - 10 минут
  • Международный аэропорт Самуи - 15 минут

Местонахождение на карте

Чавенг Ной, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Чавенг Ной, Таиланд
от
$716,640
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Агентство
DDA Real Estate
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