Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Ламай, Самуи

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Проект в Клонг Сан, одном из старейших районов Бангкока, рядом со станцией метро. Здание из красного кирпича, с лофтами и стандартными апартаментами с 1-2 спальнями. Из окон открывается вид на город. Из некоторых апартаментов есть вид на реку.
Основа для создания концепции ландшафтного дизай…
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