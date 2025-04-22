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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Ламай, Самуи

Ламай, Таиланд
от
$206,034
14.04.2025
$204,761
13.04.2025
$204,882
12.04.2025
$203,836
11.04.2025
$205,892
10.04.2025
$202,702
09.04.2025
$205,359
08.04.2025
$204,874
07.04.2025
$206,551
06.04.2025
$206,570
05.04.2025
$205,981
04.04.2025
$207,342
03.04.2025
$211,047
02.04.2025
$211,437
01.04.2025
$211,904
31.03.2025
$212,052
30.03.2025
$211,993
29.03.2025
$212,854
28.03.2025
$213,002
27.03.2025
$213,071
26.03.2025
$212,186
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7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24918
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419413
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Особенности вилл:

  • бассейн 8х3 м
  • парковка на 2 машины
  • терраса с беседкой
  • помещение для хранения

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с:

  • супермаркетом Tesco Lotus Lamai
  • международными школами
  • пляжем Ламай

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Ламай, Самуи
Ламай, Таиланд
от
$206,034
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