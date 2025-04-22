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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$553,195
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20
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ID: 21025
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387619
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Коллекция современных вилл с бассейном, расположенных в самом сердце Ламаи, на холме среди природы. С панорамными видами и спокойной атмосферой эта недвижимость выделяется как единственный проект вилл с бассейнами на Самуи, в котором есть уникальный водопад и ручей, протекающий по всей территории комплекса.

Войдя, вы окунетесь в пленительную природную атмосферу, которую встречает лестница, ведущая в главную жилую зону. Большие стеклянные окна на виллах пропускают обильный естественный свет и бриз, создавая яркие жилые пространства. Просторная, полностью открытая планировка предлагает художественный архитектурный дизайн и способствует увлекательным беседам во время развлечений. Вы почувствуете глубокую связь с природой благодаря успокаивающим звукам водопада и окрестностей.

Наслаждайтесь постоянно расслабляющей прохладной температурой круглый год благодаря расположению на склоне холма в окружении деревьев. Просторная терраса идеально подходит для занятий на солнце или освежающего купания в впечатляющем частном бассейне с эффектом бесконечности и видом на водопад.

Время строительства: 13 месяцев. Встроенная мебель не включена в стоимость.

Особенности квартир
  • Варианты 3-5 спален
  • Частный бассейн с соленой водой размером 8,5x3 м
  • Частная парковка на 2 машины
  • Подземная электрическая система в комплексе
  • Общественные дороги шириной 8 метров в комплексе
  • Вода из скважины для жильцов по разумной цене
Расположение и объекты поблизости

Вся необходимая инфраструктура в удобной доступности. Всего в 5 минутах езды от школы Windfield International School.

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе с природным водопадом, Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$553,195
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