Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд

В проекте 12 элегантных вилл в окружении зелёных участков. Дома находятся на холме - из-за этого жильцам открываются красивые виды на природу. Каждая вилла оснащена бассейном и системой видеонаблюдения. У каждой виллы есть 2 парковочных места, 2-3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня, терраса и сад.

Расположение и объекты поблизости

Самуи — второй по величине остров в Таиланде, а район Бопхута — популярный туристический центр, с самым высоким спросом на аренду.

Пляж Бопхут — центральная локация на острове, расположенная на севере Самуи, между популярным семейным Маенамом и мелководным пустынным Плай Лаемом. Здесь можно найти как романтическое уединение, так и посетить люксовые рестораны, которых много в этой части острова.

Самуи — второй по величине остров в Таиланде. Приобретение жилья на острове Самуи — это не только финансовое вложение, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого тропического места.

Остров Самуи предлагает ряд особенностей: экзотическая природа, включая пальмовые рощи, белоснежные пляжи и густые тропические леса; культурное наследие, такое как буддийские храмы и монастыри.

На острове развитая инфраструктура, включая школы, медицинские учреждения, супермаркеты, рестораны и банки, что делает это место подходящим для туризма постоянного проживания. Самуи легко доступен благодаря международному аэропорту, что обеспечивает удобные перелёты и связь с другими регионами Таиланда и миром.