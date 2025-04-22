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Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$447,584
19.05.2025
$447,584
18.05.2025
$448,519
17.05.2025
$449,871
16.05.2025
$445,633
14.05.2025
$449,487
13.05.2025
$449,804
11.05.2025
$449,787
10.05.2025
$448,870
09.05.2025
$449,403
08.05.2025
$448,736
07.05.2025
$448,085
14.04.2025
$438,840
13.04.2025
$439,098
12.04.2025
$436,857
11.04.2025
$441,264
10.04.2025
$434,428
09.04.2025
$440,122
08.04.2025
$439,081
07.04.2025
$442,676
06.04.2025
$442,716
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7
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Описание Описание
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ID: 14747
ID новостройки на Realting
In CRM: 2349867
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

В проекте 12 элегантных вилл в окружении зелёных участков. Дома находятся на холме - из-за этого жильцам открываются красивые виды на природу. Каждая вилла оснащена бассейном и системой видеонаблюдения. У каждой виллы есть 2 парковочных места, 2-3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня, терраса и сад.

Расположение и объекты поблизости

Самуи — второй по величине остров в Таиланде, а район Бопхута — популярный туристический центр, с самым высоким спросом на аренду.

Пляж Бопхут — центральная локация на острове, расположенная на севере Самуи, между популярным семейным Маенамом и мелководным пустынным Плай Лаемом. Здесь можно найти как романтическое уединение, так и посетить люксовые рестораны, которых много в этой части острова.

Самуи — второй по величине остров в Таиланде. Приобретение жилья на острове Самуи — это не только финансовое вложение, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого тропического места.

Остров Самуи предлагает ряд особенностей: экзотическая природа, включая пальмовые рощи, белоснежные пляжи и густые тропические леса; культурное наследие, такое как буддийские храмы и монастыри.

На острове развитая инфраструктура, включая школы, медицинские учреждения, супермаркеты, рестораны и банки, что делает это место подходящим для туризма постоянного проживания. Самуи легко доступен благодаря международному аэропорту, что обеспечивает удобные перелёты и связь с другими регионами Таиланда и миром.

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$447,584
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