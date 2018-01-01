Ультрасовременная вилла на острове Ко Панган в непосредственной близости от пляжа!

Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду!

Западное побережье - самое красивое и привлекательное для жизни и инвестиций место на Пангане.

ROI НА АРЕНДЕ 11%+! Вилла меблирована!

CAYA - это современный комплекс вилл, который предлагает уединенный и эксклюзивный отдых на живописном острове Ко Панган. Находится в районе Haad Salad . Это популярная пляжная зона на острове Панган, известная своим мягким белым песком , чистой бирюзовой водой и бухтой.

Расположение предполагает непринужденную атмосферу, прекрасные возможности для снорклинга, а также изобилие пляжных ресторанов и баров.

Инфраструктура: - офисные помещения; - конференц-холл; - фитнес-клуб; - спа-центр; - детский мини-клуб; - кафе и ресторан.

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