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CAYA

Moo 7, Таиланд
от
€123,127
;
12
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О комплексе

Ультрасовременная вилла на острове Ко Панган в непосредственной близости от пляжа!

Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду!

Западное побережье - самое красивое и привлекательное для жизни и инвестиций место на Пангане.

ROI НА АРЕНДЕ 11%+! Вилла меблирована!

CAYA - это современный комплекс вилл, который предлагает уединенный и эксклюзивный отдых на живописном острове Ко Панган. Находится в районе Haad Salad . Это популярная пляжная зона на острове Панган, известная своим мягким белым песком , чистой бирюзовой водой и бухтой.

Расположение предполагает непринужденную атмосферу, прекрасные возможности для снорклинга, а также изобилие пляжных ресторанов и баров.

Инфраструктура: - офисные помещения; - конференц-холл; - фитнес-клуб; - спа-центр; - детский мини-клуб; - кафе и ресторан.

Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Moo 7, Таиланд

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CAYA
Moo 7, Таиланд
от
€123,127
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Kamala Garden View – роскошный комплекс вилл класса люкс от застройщика Soticon group, расположенный на западе острова Пхукет, в непосредственной близости от живописного пляжа Камала. Виллы с частными бассейнами построены в современном стиле, вдохновленном азиатской мудростью, атмосферой и прекрасными пейзажами тропических лесов и холмов. Комплекс расположен рядом с главной дорогой, и имеет максимально удобный и легкий доступ к морю. Инфраструктура района великолепна развита и создаёт все условия для комфортного проживания. Инфраструктура: Kamala Garden view имеет индивидуальную инфраструктуру, включающую: – клаб-хаус; – лобби; – фитнес зал; – круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Оснащение: Комплекс Kamala Garden view Phuket состоит из 12 частных одноэтажных вилл, расположенных на площади более 5 тысяч кв. м. в окружении тропической растительности. Каждая вилла включает: – 3 спальни; – 2 ванные комнаты; – просторную гостиную с обеденной зоной; – современную кухню; – частный бассейн; – крытую парковку для 1 машины. Расположение: Kamala Garden view расположен в одном из престижнейших районов Пхукета в Камала, всего в 1 км от пляжа. Инфраструктура района высокоразвита. Здесь расположено множество ресторанов с разнообразной кухней, баров, а в непосредственной близости находятся: – круглосуточный магазин 7/11 – 1 мин. – супермаркет Big C – 4 мин. – пляж Камала – 5 мин. – пляж Сурин – 10 мин. – пляж Патонг – 15 мин. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
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Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Пхукет, Таиланд
от
€1,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             The Teak Forestias - это комфортный клубный комплекс вилл, основанный на концепции гармонии с окружающей средой. Проект включает в себя 12 двухэтажных вилл жилой площадью от 479 кв.м. Комплекс вилл расположен в форме буквы L вокруг большого частного бассейна. На первом этаже находится великолепная гостиная и столовая открытой планировки с полностью оборудованной кухней и 3-я гостевая спальня с ванной комнатой. На верхнем уровне расположены главная и 2 гостевые спальни, которые можно найти в разных углах здания, что придает каждой комнате более высокий уровень конфиденциальности. В главной спальне есть ванная комната с отдельной ванной и душем, а в главной и 1-й гостевой спальнях есть собственный балкон. Расположение: Комплекс The Teak Forestias расположен в тихом, но популярном месте в районе Пасак, Чернг Талай. До ближайшего песчаного пляжа Банг Тао можно добраться примерно за 5 минут на машине, а до пляжей Лаян и Сурин можно добраться за 10 минут. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 25 минутах езды. В 7 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе. В этом же районе находятся гольф-клуб Laguna, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура. Особенности: - Главная и вторая спальни с балконами - Раздельные ванна и душ в главной ванной комнате - Гостиная с высоким потолком - Полностью оборудованная кухня с обеденной зоной - Частный бассейн - Сала у бассейна - Терраса у бассейна - Хранилище - Гостевой туалет - Комната горничной - Система умный дом - Крытый навес на 2 машины - Охрана 24/7 -Сад Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!
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Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Пхукет, Таиланд
от
€844,665
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в отличном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров. Жилой комплекс предлагает уникальный отдых на берегу моря, сочетающий в себе роскошь и природу. Проект призван обеспечить жителям потрясающий вид на пляж и окрестности при сохранении высокого уровня приватности. УДОБСТВА: - Общий бассейн - Клубный дом - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Прямой выход на пляж - Круглосуточная безопасность - Видеонаблюдение 24/7 - Парковка - Лифт Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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