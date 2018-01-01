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Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд

Ko Samui, Таиланд
от
€755,981
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8
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О комплексе

Предлагаются виллы с панорамными видами на море, бассейнами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточным видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме
  • Автоматические ворота
  • Европейские кухни
  • Водонагреватели
  • Кондиционеры и вентиляторы
  • Видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости
  • Рыбацкая деревня - 5 минут
  • Аэропорт Самуи - 15 минут
  • Больница - 12 минут
  • Пляж Чавенг - 10 минут
Местонахождение новостройки
Ko Samui, Таиланд

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Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€755,981
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Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
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от
€102,366
Площадь 28–41 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декадентскую плитку под мрамор, роскошные кухни из черного мрамора и стекла, а также первоклассные светильники и фурнитуру. Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в собственном доме с электронными сантехническими системами и специально разработанными, компактными и энергосберегающими кондиционерами. В дополнение к ряду вариантов кондоминиумов с 1, 2 и 3 спальнями, на верхних этажах Grand Solaire Pattaya есть ряд премиальных представительских люксов с частными бассейнами и различные дополнительные улучшения только для самых взыскательных покупателей. На вершине роскоши находится наш гигантский двухуровневый пентхаус на крыше с 5 спальнями с ванными комнатами, частным кинотеатром и игровой комнатой — самый большой кондоминиум в Паттайской недвижимости общей площадью 1260 квадратных метров. С обилием курортных объектов на площади 14,5 Рай, образ жизни, предлагаемый в Grand Solaire Pattaya, не имеет себе равных. Проведите целый день в гигантском извилистом бассейне с волнами. Любителям спорта понравится наше универсальное покрытие для футбола и баскетбола, кортов для тенниса и бадминтона, а также столы для бильярда и пинг-понга, чтобы взрослые и дети были в движении с утра до вечера. Поклонники фитнеса могут полюбоваться захватывающими дух панорамами океана с обзором на 270 градусов в йога-клубе на высоте и в зоне релаксации дзен или насладиться полностью оборудованным тренажерным залом. От игры в гольф до паровой бани Onsen в массажном и оздоровительном спа-салоне отеля; от высоких вестибюлей с ресторанами гостиничного типа и магазинами до бизнес-залов с красной ковровой дорожкой парковки для суперкаров, Самые современные элементы дизайна интерьера, в том числе: Плитка под декадентский мрамор Электронные туалетные системы Кухни из черного мрамора и стекла Индивидуальные системы кондиционирования воздуха Daikin Уникальные VIP-номера и пентхаусы с частными бассейнами Инфраструктура комплекса: Теннисный корт Многофункциональная спортивная площадка для футбола и баскетбола Крытый бадминтон Бассейн и настольный теннис Полностью оборудованный, двухэтажный фитнес-центр Йога-клуб с зоной релаксации дзен Оздоровительный спа-центр Бесконечные дорожки Бассейны на крыше и на первом этаже с волновыми машинами и искусственными пляжными зонами Роскошный, обильный ландшафтный дизайн Многоэтажный подземный паркинг с контролируемым въездом и выездом Роскошные вестибюли в гостиничном стиле Бизнес-зал Рестораны у бассейна и множество коммерческих объектов, включая массаж, супермаркет, услуги прачечной и т. д. VIP «красная дорожка» Парковка суперкаров Скай-бар на крыше с изысканным рестораном и коктейль-баром Детская площадка Дополнительные расходы – оплачиваются по завершении Амортизационный фонд: 500 бат за кв.м Плата за обслуживание: 40 бат за кв.м x 12 (рассчитывается ежемесячно, выплачивается ежегодно) Плата за передачу права собственности: делится поровну между покупателем и продавцом Ожидаемое завершение  в декабре 2025 г. Порядок расчётов: 100 000 бронирование 25% через 14 дней по контракту 13% x 5 платежей каждые 4 месяца 10% при ожидаемом завершении в конце 2025 г.
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Жилой комплекс Origin Central Phuket
Пхукет, Таиланд
от
€53,403
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Origin Central Phuket - это 8 этажный жилой кондоминиум, расположенный в самом центре города Пхукет! А это значит, что высококлассные учебные и медицинские учреждения, универмаги находятся неподалеку. И все это сопровождается зелёными зонами, которые предают свежести и ярких красок внешней инфраструктуре. Комплекс находится по адресу: Wichit, Столичный ампхе Пхукет, Пхукет 83000, Таиланд. Апартаменты полностью меблированы и интерьеры оформлены профессиональными дизайнерами. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты. Апартаменты с уникальной планировкой и невероятными удобствами дают возможность не только выгодно вложить деньги, но и провести незабываемый отдых! Удобства: - Бассейн - Лобби и консьерж-сервис - Лифт - Фитнес-центр - Парковка - Сад - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Жилой комплекс Serene Condominium с видами на море и горы
Пхукет, Таиланд
от
€622,268
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Serene Condominium расположен между двумя самыми популярными пляжами Пхукета - Сурин и Банг Тао. Это одно из самых привлекательных мест на Пхукете. Эту локацию можно назвать самой удачной на острове. Из квартир будет открываться потрясающие виды на море или горы. Главная концепция этого уникального кондоминиума – экологичность во всём. Это один из немногих проектов, здания которого будут оборудованы зелёными террасами, а территория комплекса полностью утопать в зелени деревьев и разнообразных тропических растений. Инфраструктура: – 3 бассейна: 2 на первом этаже, 1 на 8 этаже; – ресторан на 8 этаже; – кафе в зоне ресепшен; – ресепшен 24/7; – консьерж сервис; – спорт зал с видом на море; – спа центр и сауны; – охрана 24/7; – подземная парковка; – бесплатный шатл бас до пляжей и магазинов; – услуги прачечной; – wi fi. Расположение: На сегодняшний день это самый перспективный проект на Пхукете из-за его расположения в центральной части острова, откуда легко попасть на любой пляж, или развлекательные места. – Расстояние до пляжа Бангтао – 500 метров; – Расстояние до пляжа Сурин – 1,1 км; – Расстояние до известных пляжных клубов Catch beach club, Catch junior, Xana beach club, Dream beach club – 500 метров; – Расстояние до Boat avenue с множеством ресторанов, кафе, салонов красоты, торговых центров и магазинов – 10 минут езды; – Расстояние до нового водного парка Blue tree – 15 минут езды; – Расстояние до международного аэропорта Утапао – 30 минут езды. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
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