Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд

Пхукет, Таиланд
Сдача в: 2025
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- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Origin Central Phuket - это 8 этажный жилой кондоминиум, расположенный в самом центре города Пхукет!
А это значит, что высококлассные учебные и медицинские учреждения, универмаги находятся неподалеку.
И все это сопровождается зелёными зонами, которые предают свежести и ярких красок внешней инфраструктуре.
Комплекс находится по адресу: Wichit, Столичный ампхе Пхукет, Пхукет 83000, Таиланд.
Апартаменты полностью меблированы и интерьеры оформлены профессиональными дизайнерами.
Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.
Апартаменты с уникальной планировкой и невероятными удобствами дают возможность не только выгодно вложить деньги, но и провести незабываемый отдых!
Удобства:
- Бассейн
- Лобби и консьерж-сервис
- Лифт
- Фитнес-центр
- Парковка
- Сад
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
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