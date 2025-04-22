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Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$1,02 млн
08.05.2025
$1,02 млн
07.05.2025
$1,02 млн
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7
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ID: 25906
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In CRM: 2449339
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Погрузитесь в мир роскоши в престижном сообществе и откройте для себя красоту Самуи - каждый момент здесь становится примером непревзойденного уровня жизни.

Элитные просторные виллы тщательно продуманы. Утонченная отделка и комфортабельные планировки создают привлекательную атмосферу, идеальную для тех, кто ценит качество и внимание к деталям.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в спокойном районе Банг По и предлагает удобный доступ к великолепным пляжам, культурным достопримечательностям и яркой динамичной ресторанной жизни.

  • Пляж Банг По, магазины и рестораны - 1 км
  • Поле для гольфа - 7 км
  • Торговый центр - 16 км
  • Международный аэропорт Самуи - 17 км

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$1,02 млн
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