Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Погрузитесь в мир роскоши в престижном сообществе и откройте для себя красоту Самуи - каждый момент здесь становится примером непревзойденного уровня жизни.

Элитные просторные виллы тщательно продуманы. Утонченная отделка и комфортабельные планировки создают привлекательную атмосферу, идеальную для тех, кто ценит качество и внимание к деталям.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в спокойном районе Банг По и предлагает удобный доступ к великолепным пляжам, культурным достопримечательностям и яркой динамичной ресторанной жизни.