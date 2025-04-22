Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд

Частный жилой комплекс из 6 одинаковых вилл, расположенный в самом сердце сохранившейся, спокойной и естественной среды, в пышной кокосовой роще На Муанг, на юге острова Самуи. Каждая вилла построена на одном уровне, с планировкой, обеспечивающей полную конфиденциальность, в тихом и аутентичном зеленом месте. Балийская архитектура - виллы спроектированы как тропический рай:
- необработанные и благородные материалы - травертин, дерево
- жилые помещения, открытые наружу
- гармоничная связь между интерьером и экстерьером
- центральный бассейн
- открытая беседка
- каменные террасы
- крытая парковка с конфиденциальным доступом
Дополнительные возможности
Общие услуги, предоставляемые застройщиком
- Обслуживание зеленых зон
- Обслуживание наружного освещения
- Сбор и утилизация отходов
- Обслуживание системы видеонаблюдения
Удобства и оснащение в доме
- Оборудованная кухня
- Ландшафтный сад
- Система очистки соленой водой или ультрафиолетом для бассейна
- Мебель для дома и улицы
- Встроенная автоматическая система полива
- Бесплатная вода из скважины
- Государственное электричество
Преимущества
- Надежная и доступная инвестиция — виллы также могут приносить привлекательный доход от аренды: от 80 000 до 120 000 бат в месяц в зависимости от сезона.
- Гарантия - 1 год.
- Возможность продления аренды на 30 лет по истечении срока, при условии согласования с землевладельцем.
- Вилла может быть перепродана в любое время, при этом права аренды перейдут к новому покупателю в соответствии с законом.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в одном из самых тихих и аутентичных районов острова, среди кокосовых пальм, в На Муанг. Окружение естественное, тропическое и уединенное, идеально подходит для спокойной жизни. Поблизости есть:
- Тихие и нетронутые пляжи
- Водопады и природные тропы На Муанг
- Местные рынки и тайские рестораны
- Массажные салоны и традиционные спа
- Развлечения: каякинг, паддлбординг, катание на квадроциклах, приключения на верхушках деревьев
- Легкий доступ к Ламаю, Натону и магазинам первой необходимости
- Близлежащие международные школы: Greenacre International School (На Муанг) — 3 минуты и Windfield International School (Ламай) — 20 минут