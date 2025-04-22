Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд

Частный жилой комплекс из 6 одинаковых вилл, расположенный в самом сердце сохранившейся, спокойной и естественной среды, в пышной кокосовой роще На Муанг, на юге острова Самуи. Каждая вилла построена на одном уровне, с планировкой, обеспечивающей полную конфиденциальность, в тихом и аутентичном зеленом месте. Балийская архитектура - виллы спроектированы как тропический рай:

необработанные и благородные материалы - травертин, дерево

жилые помещения, открытые наружу

гармоничная связь между интерьером и экстерьером

центральный бассейн

открытая беседка

каменные террасы

крытая парковка с конфиденциальным доступом

Дополнительные возможности

Общие услуги, предоставляемые застройщиком

Обслуживание зеленых зон

Обслуживание наружного освещения

Сбор и утилизация отходов

Обслуживание системы видеонаблюдения

Оборудованная кухня

Ландшафтный сад

Система очистки соленой водой или ультрафиолетом для бассейна

Мебель для дома и улицы

Встроенная автоматическая система полива

Бесплатная вода из скважины

Государственное электричество

Надежная и доступная инвестиция — виллы также могут приносить привлекательный доход от аренды: от 80 000 до 120 000 бат в месяц в зависимости от сезона.

Гарантия - 1 год.

Возможность продления аренды на 30 лет по истечении срока, при условии согласования с землевладельцем.

Вилла может быть перепродана в любое время, при этом права аренды перейдут к новому покупателю в соответствии с законом.

Удобства и оснащение в домеПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в одном из самых тихих и аутентичных районов острова, среди кокосовых пальм, в На Муанг. Окружение естественное, тропическое и уединенное, идеально подходит для спокойной жизни. Поблизости есть: