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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$241,998
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19
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ID: 26433
ID новостройки на Realting
In CRM: 2461273
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Частный жилой комплекс из 6 одинаковых вилл, расположенный в самом сердце сохранившейся, спокойной и естественной среды, в пышной кокосовой роще На Муанг, на юге острова Самуи. Каждая вилла построена на одном уровне, с планировкой, обеспечивающей полную конфиденциальность, в тихом и аутентичном зеленом месте. Балийская архитектура - виллы спроектированы как тропический рай:

  • необработанные и благородные материалы - травертин, дерево
  • жилые помещения, открытые наружу
  • гармоничная связь между интерьером и экстерьером
  • центральный бассейн
  • открытая беседка
  • каменные террасы
  • крытая парковка с конфиденциальным доступом
Дополнительные возможности

Общие услуги, предоставляемые застройщиком

  • Обслуживание зеленых зон
  • Обслуживание наружного освещения
  • Сбор и утилизация отходов
  • Обслуживание системы видеонаблюдения
Удобства и оснащение в доме
  • Оборудованная кухня
  • Ландшафтный сад
  • Система очистки соленой водой или ультрафиолетом для бассейна
  • Мебель для дома и улицы
  • Встроенная автоматическая система полива
  • Бесплатная вода из скважины
  • Государственное электричество
Преимущества
  • Надежная и доступная инвестиция — виллы также могут приносить привлекательный доход от аренды: от 80 000 до 120 000 бат в месяц в зависимости от сезона.
  • Гарантия - 1 год.
  • Возможность продления аренды на 30 лет по истечении срока, при условии согласования с землевладельцем.
  • Вилла может быть перепродана в любое время, при этом права аренды перейдут к новому покупателю в соответствии с законом.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в одном из самых тихих и аутентичных районов острова, среди кокосовых пальм, в На Муанг. Окружение естественное, тропическое и уединенное, идеально подходит для спокойной жизни. Поблизости есть:

  • Тихие и нетронутые пляжи
  • Водопады и природные тропы На Муанг
  • Местные рынки и тайские рестораны
  • Массажные салоны и традиционные спа
  • Развлечения: каякинг, паддлбординг, катание на квадроциклах, приключения на верхушках деревьев
  • Легкий доступ к Ламаю, Натону и магазинам первой необходимости
  • Близлежащие международные школы: Greenacre International School (На Муанг) — 3 минуты и Windfield International School (Ламай) — 20 минут

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Марете, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$241,998
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