Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд

Паттайя, Таиланд
70 м²
2
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи
Из здания открывается захватывающий панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Все 465 номеров кондоминиума продуманно спроектированы. В дополнение к круглосуточной охране, бассейну 240 кв.м. и собственных ресторанов и магазинов в комплексе, City Garden Tower удобен тем, что расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа Паттайи, знаменитой Уолкин Стрит, всей захватывающей ночной жизни, международных ресторанов и высококлассных торговых центров. Расположенный недалеко от пересечения Третьей и Южной улиц, комплекс предоставляет быстрый доступ к автомагистрали на Бангкок и в близлежащий район Джомтьен. Также все жители кондоминиума имеют в пользовании кондоминиума профессиональную охрану, камеры видеонаблюдения, прекрасный фитнес центр, оборудованный по последнему слову техники, сауну, читальный зал, бесплатный Wi-Fi, детский клуб, игровую площадку и парковку для автомобилей. На первых трёх этажах здания расположены: большой бассейн, фитнес центр, сауна, парилка, массажный салон, кафе, ресторан, читальный зал, игровая площадка, сад и парковка.
Инфраструктура
Плавательный бассейн (240 кв.м)
Сауна
Парилка
Фитнес центр
Игровая площадка
Сад
Ресторан
Кафе
Массажный салон
Прачечная
Парковка
Охрана и безопасность:
Круглосуточная охрана
Карточная система доступа
Камеры видеонаблюдения
Противопожарная лестница
Противопожарная сигнализация
Детекторы дыма
Система пожаротушения
Детали проекта:
Площадь: 3680 кв.м
Количество зданий: 1 здание, 29 этажей
Количество квартир: 465
Тип и размер квартир: Студия: 24 кв.м.
Квартира с одной спальней: 35 - 44 кв.м.
Квартира с двумя спальнями 70 – 79 кв.м.