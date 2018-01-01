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Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд

Ko Samui, Таиланд
от
€382,148
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8
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О комплексе

Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 м, садом и беседкой, парковкой на 2 машины.

Особенности квартир

Дом включает просторную прихожую, гостевой туалет, подсобное помещение и помещение для хранения, основную спальню с гардеробной и ванной комнатой, еще одну спальню с ванной комнатой, полностью оборудованную кухню, столовую, гостиную открытой планировки с выходом на террасу.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на популярном курортном острове Самуи с белоснежными песчаными пляжами, коралловыми рифами и кокосовыми пальмами.

Местонахождение новостройки
Ko Samui, Таиланд

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Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€382,148
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