Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд

Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 м, садом и беседкой, парковкой на 2 машины.

Особенности квартир

Дом включает просторную прихожую, гостевой туалет, подсобное помещение и помещение для хранения, основную спальню с гардеробной и ванной комнатой, еще одну спальню с ванной комнатой, полностью оборудованную кухню, столовую, гостиную открытой планировки с выходом на террасу.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на популярном курортном острове Самуи с белоснежными песчаными пляжами, коралловыми рифами и кокосовыми пальмами.