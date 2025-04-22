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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$440,714
18.05.2025
$440,714
17.05.2025
$439,089
16.05.2025
$439,381
14.05.2025
$442,918
13.05.2025
$438,195
11.05.2025
$437,250
10.05.2025
$438,711
09.05.2025
$435,147
08.05.2025
$433,564
07.05.2025
$435,064
14.04.2025
$433,112
13.04.2025
$433,366
12.04.2025
$434,980
11.04.2025
$444,812
10.04.2025
$446,625
09.04.2025
$448,865
08.04.2025
$448,588
06.04.2025
$448,853
05.04.2025
$444,764
04.04.2025
$450,705
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13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22314
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395796
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжем.

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$440,714
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