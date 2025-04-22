Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от побережья, Самуи, Таиланд

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До моря 1500 м, Надежный застройщик, Можно с животнымиО комплексе:Метiculously crafted residences у берега пляжа Банг Тао предлагают современные 1BR, 2BR и 3BR кондоминиумы площадью 75-301 кв.м. Комплекс включает лобби, игровую зону, театральный зал, фитнес, 25-метровый бассейн, спа, сауну, …
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и панорамным видом на море и сад.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Электрические жалюзи
Кондиционеры
Потолочные вентиляторы
Система "умный дом"
Солнечные панели
Расположение…
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
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Агентство
DDA Real Estate
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