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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$292,627
14.04.2025
$290,820
13.04.2025
$290,991
12.04.2025
$289,506
11.04.2025
$292,427
10.04.2025
$287,896
09.04.2025
$291,670
08.04.2025
$290,980
07.04.2025
$293,362
06.04.2025
$293,389
05.04.2025
$292,553
04.04.2025
$294,484
03.04.2025
$299,748
02.04.2025
$300,302
01.04.2025
$300,965
31.03.2025
$301,175
30.03.2025
$301,092
29.03.2025
$302,315
28.03.2025
$302,525
27.03.2025
$302,622
26.03.2025
$301,365
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17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25217
ID новостройки на Realting
In CRM: 2430456
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Комплекс состоит из 4 элитных вилл с 3-4 спальнями.

Каждая вилла имеет:

  • инфинити-бассейн
  • пышный тропический сад
Удобства и оснащение в доме
  • полностью оборудованная кухня
  • алюминиевые раздвижные окна и двери
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе пляжа Ламай.

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$292,627
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