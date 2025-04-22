Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа
Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон.
Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристо…
Предлагаются красивые современные виллы на склоне холма с панорамным видом на море и тропические леса, бассейнами, просторными террасами, парковочными местами.
Окончание строительства - февраль 2024 года.
Особенности квартир
Первый этаж: две спальни, две ванные комнаты, техническое помещени…
Инфраструктура комплекса:
лобби
парковка
консьерж-сервис
зоны отдыха
коворкинг
детская зона
игровая комната
фитнес-центр
зона для йоги
спа
лагуны
пляжный бассейн
сады
бассейн на крыше
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Яхт-клуб - 3 минуты
Акв…