  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$194,090
14.04.2025
$192,891
13.04.2025
$193,004
12.04.2025
$192,019
11.04.2025
$193,956
10.04.2025
$190,952
09.04.2025
$193,454
08.04.2025
$192,997
07.04.2025
$194,577
06.04.2025
$194,595
05.04.2025
$194,040
04.04.2025
$195,321
03.04.2025
$198,812
02.04.2025
$199,180
01.04.2025
$199,620
31.03.2025
$199,759
30.03.2025
$199,704
29.03.2025
$200,515
28.03.2025
$200,655
27.03.2025
$200,719
26.03.2025
$199,885
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25107
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426724
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Откройте для себя 35 эксклюзивных вилл, тщательно спроектированных для удовлетворения растущего спроса на простые в обслуживании дома для отдыха или краткосрочной аренды. Эти виллы предлагают доступную роскошь, предоставляя разумный инвестиционный выбор с отличным потенциалом для высокой прибыли.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня
  • Кондиционеры во всех комнатах
  • Внутренние двери из тика
  • Плитка у бассейна
  • Встроенный шкаф
  • Сантехника в ванной
  • Потолочные вентиляторы
  • Москитные сетки для дверей патио
Преимущества
  • Право аренды на 30 лет
  • Управление недвижимостью
  • Гибкая оплата
  • Высочайшее качество строительства
  • Строительство будет завершено в течение максимум 4 месяцев
Расположение и объекты поблизости

Всего в нескольких минутах езды от знаменитого пляжа Чавенг, известного своими нетронутыми белыми песками, кристально чистой водой и яркой пляжной атмосферой. Наслаждайтесь доступом к основным удобствам, включая рестораны, торговые центры, развлекательные заведения и международный аэропорт Ко Самуи. Это место идеально подходит как для местных жителей, так и для экспатов. Удобства в пешей доступности:

  • Сауна и спа
  • Массажные салоны
  • Тренажерный зал, бадминтон и теннисные корты
  • Международная школа
  • Рестораны и угловые магазины
  • Кафе и кофейни

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Чонг Тале, Таиланд
от
$141,185
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$888,334
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд
Кату, Таиланд
от
$852,695
Жилой комплекс VEGA Condominium
Чонг Тале, Таиланд
от
$95,421
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,71 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$194,090
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$482,375
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Laguna Bayside
Жилой комплекс Laguna Bayside
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Современная жизнь на берегуПочувствуйте тропический морской ветер, когда он проносится через эти гладкие новые заливные резиденции всего в нескольких минутах от самого знаменитого и самого волшебного пляжа Пхукета на потрясающем центральном западном побережье острова. Коллекция просторных со…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$115,920
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 37–350 м²
12 объектов недвижимости 12
Полная меблировкаО комплексе:Новый малоэтажный проект, состоящий из 240 юнитов, расположенных на 5 этажах. Площадь квартир варьируется от 36.98 кв.м до 73.18 кв.м. Общая площадь территории - 6611 кв.м. Архитектура сочетает современный стиль и естественные материалы. Особенность - 3 бассейна,…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации