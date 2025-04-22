Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд

Откройте для себя 35 эксклюзивных вилл, тщательно спроектированных для удовлетворения растущего спроса на простые в обслуживании дома для отдыха или краткосрочной аренды. Эти виллы предлагают доступную роскошь, предоставляя разумный инвестиционный выбор с отличным потенциалом для высокой прибыли.Удобства и оснащение в доме
Всего в нескольких минутах езды от знаменитого пляжа Чавенг, известного своими нетронутыми белыми песками, кристально чистой водой и яркой пляжной атмосферой. Наслаждайтесь доступом к основным удобствам, включая рестораны, торговые центры, развлекательные заведения и международный аэропорт Ко Самуи. Это место идеально подходит как для местных жителей, так и для экспатов. Удобства в пешей доступности: