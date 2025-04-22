Жилой комплекс Новый жилой комплекс качественных вилл с бассейнами в Чавенге, Самуи, Таиланд

Откройте для себя 35 эксклюзивных вилл, тщательно спроектированных для удовлетворения растущего спроса на простые в обслуживании дома для отдыха или краткосрочной аренды. Эти виллы предлагают доступную роскошь, предоставляя разумный инвестиционный выбор с отличным потенциалом для высокой прибыли.

Встроенная кухня

Кондиционеры во всех комнатах

Внутренние двери из тика

Плитка у бассейна

Встроенный шкаф

Сантехника в ванной

Потолочные вентиляторы

Москитные сетки для дверей патио

Право аренды на 30 лет

Управление недвижимостью

Гибкая оплата

Высочайшее качество строительства

Строительство будет завершено в течение максимум 4 месяцев

Удобства и оснащение в домеПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Всего в нескольких минутах езды от знаменитого пляжа Чавенг, известного своими нетронутыми белыми песками, кристально чистой водой и яркой пляжной атмосферой. Наслаждайтесь доступом к основным удобствам, включая рестораны, торговые центры, развлекательные заведения и международный аэропорт Ко Самуи. Это место идеально подходит как для местных жителей, так и для экспатов. Удобства в пешей доступности: