Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд

Жилой бутик-комплекс с 9 виллами, предлагающий на выбор планировки с 2 и 3 спальнями. Каждая вилла имеет бассейн, сад, беседку для отдыха, паркинг.

Расположенный в тихом районе Маенам, этот проект обеспечивает идеальный баланс между безмятежной островной жизнью и повседневными удобствами. Идеально подходит для личного проживания, сдачи в аренду или в качестве дома для отдыха.

В стоимость входит кухня, кондиционеры и вентиляторы в каждой спальне, стена вокруг дома, гардеробная, все душевые и т. д.

В наличии пакет мебели от 200 000 до 700 000 бат.

Расположение и объекты поблизости

Расположен всего в нескольких минутах от всех удобств и новой международной школы. В нескольких минутах езды от пляжа, ресторанов и магазинов.