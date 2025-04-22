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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$191,000
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20
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ID: 26556
ID новостройки на Realting
In CRM: 2464192
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Жилой бутик-комплекс с 9 виллами, предлагающий на выбор планировки с 2 и 3 спальнями. Каждая вилла имеет бассейн, сад, беседку для отдыха, паркинг.

Расположенный в тихом районе Маенам, этот проект обеспечивает идеальный баланс между безмятежной островной жизнью и повседневными удобствами. Идеально подходит для личного проживания, сдачи в аренду или в качестве дома для отдыха.

В стоимость входит кухня, кондиционеры и вентиляторы в каждой спальне, стена вокруг дома, гардеробная, все душевые и т. д.

В наличии пакет мебели от 200 000 до 700 000 бат.

Расположение и объекты поблизости

Расположен всего в нескольких минутах от всех удобств и новой международной школы. В нескольких минутах езды от пляжа, ресторанов и магазинов.

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами рядом со всей инфраструктурой, Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$191,000
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