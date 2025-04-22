Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Отличный выбор для тех, кто ценит роскошное и комфортное проживание в одном из престижнейших районов Пхукета. Идеально подходит для семей, экспатов и инвесторов.
О локации:
Расположен в живописной зоне пляжа Банг Тао, Laguna Lakeside Re…
Комплекс предлагает современные роскошные виллы, окруженные залитыми солнцем пейзажами пленительного острова Пхукет. Окруженная пышной листвой, коллекция из 31 эксклюзивной виллы с частными бассейнами, в которых от 2 до 3 спален.
Лобби и ресепшн — гостеприимное пространство с гостиничным сер…
Предлагаются просторные виллы и таунхаусы.
Каждый дом имеет собственный сад, где возможно строительство бассейна.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами.
Расположе…