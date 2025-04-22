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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$1,19 млн
18.05.2025
$1,19 млн
17.05.2025
$1,18 млн
16.05.2025
$1,18 млн
14.05.2025
$1,19 млн
13.05.2025
$1,18 млн
11.05.2025
$1,18 млн
10.05.2025
$1,18 млн
09.05.2025
$1,17 млн
08.05.2025
$1,17 млн
07.05.2025
$1,17 млн
14.04.2025
$1,17 млн
13.04.2025
$1,17 млн
12.04.2025
$1,17 млн
11.04.2025
$1,20 млн
10.04.2025
$1,20 млн
09.04.2025
$1,21 млн
08.04.2025
$1,21 млн
06.04.2025
$1,21 млн
05.04.2025
$1,20 млн
04.04.2025
$1,21 млн
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8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22438
ID новостройки на Realting
In CRM: 2399670
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Предлагается элитная вилла рядом с пляжем.

Особенности:

  • бассейн
  • вид на море
  • 2 гаража
  • зона барбекю
Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость удобно расположена рядом с пляжем, обеспечивая превосходные условия для тех, кто ищет спокойствия и уединения.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$1,19 млн
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