Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из 4 отдельных вилл с отделкой, выполненной с использованием только высококачественных материалов и соответствующей высочайшим стандартам.
Особенности:
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.Особенности квартир
Каждая вилла состоит из 3 двухместных спален, 3,5 ванных комнат, большой гостиной-столовой с кухней открытой планировки и выходом на террасу и к бассейну.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в самом сердце района Бо Пхут и в пешей доступности от популярного района Рыбацкой деревни с широким выбором баров и ресторанов.