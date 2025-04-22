Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжа Банграк и международной школы, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из 4 отдельных вилл с отделкой, выполненной с использованием только высококачественных материалов и соответствующей высочайшим стандартам.

Особенности:

парковка

бассейн

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Каждая вилла состоит из 3 двухместных спален, 3,5 ванных комнат, большой гостиной-столовой с кухней открытой планировки и выходом на террасу и к бассейну.

Плиточный пол

Кухонная мебель и бытовая техника (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф

Кондиционеры

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом сердце района Бо Пхут и в пешей доступности от популярного района Рыбацкой деревни с широким выбором баров и ресторанов.