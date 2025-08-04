  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Мэнам
  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$279,239
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27408
ID новостройки на Realting
In CRM: 2473340
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Премиальный жилой комплекс из 7 вилл, расположенный в районе Маенам на острове Самуи, всего в нескольких шагах от живописного пляжа Бан Тай. Проект сочетает в себе роскошь, комфорт и уединение, предлагая жителям высокий уровень жизни в одном из самых спокойных и востребованных мест острова.

У каждой виллы есть свой бассейн и терраса. Панорамные окна наполняют пространство воздухом и светом, создавая гармонию с окружающей природой. В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни, включая тренажерный зал, сауну, парковку.

Преимущества
  • Высокая доходность — от 11%.
  • Первая линия от пляжа.
  • Опытный девелопер, создающий премиальные резиденции в лучших локациях.
  • Частная территория и система безопасности.
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в 10 метрах от пляжа Бан Тай, который расположен на северо-западе острова Самуи и считается одним из лучших мест для семейного отдыха. Его протяжённость составляет около 1 километра, а побережье покрыто мелким белым песком с вкраплениями ракушек. Море здесь неглубокое с плавным входом, что делает его идеальным для купания детей. Вода обычно спокойная и прозрачная, особенно в сухой сезон.

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Saturday S
Равай, Таиланд
от
$192,981
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд
ban ket ho, Таиланд
от
$143,032
Жилой комплекс Utopia Nai Harn Loft
Равай, Таиланд
от
$148,602
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$1,27 млн
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс с бассейнами и спа в центральном деловом районе Бангкока, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$94,321
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$279,239
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с 5 бассейнами, рестораном и коворкингом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$248,212
Современный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Пхукета, в пешей доступности от известных пляжей. Он состоит из 3 семиэтажных зданий, всего 234 юнита (студии, юниты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы). Особенности: 5 бассейнов, включая бассейн на крыше и детский бассейн бегов…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$756,863
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенные шкафы Кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от лучшей международной школы Пхукета и самого большого спортивно…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Ozone Residences – Phase 2
Жилой комплекс The Ozone Residences – Phase 2
Choeng Thale, Таиланд
от
$862,796
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 329 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто стремится к сочетанию современной роскоши и спокойствия в одном из лучших районов Пхукета. Инвестиционная привлекательность делает его отличным выбором для взыскательных инвесторов. О локации: The O…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
329.0
953,927
Вилла
329.0
953,927
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации