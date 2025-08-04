Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 10 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд

Премиальный жилой комплекс из 7 вилл, расположенный в районе Маенам на острове Самуи, всего в нескольких шагах от живописного пляжа Бан Тай. Проект сочетает в себе роскошь, комфорт и уединение, предлагая жителям высокий уровень жизни в одном из самых спокойных и востребованных мест острова.

У каждой виллы есть свой бассейн и терраса. Панорамные окна наполняют пространство воздухом и светом, создавая гармонию с окружающей природой. В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни, включая тренажерный зал, сауну, парковку.

Высокая доходность — от 11%.

Первая линия от пляжа.

Опытный девелопер, создающий премиальные резиденции в лучших локациях.

Частная территория и система безопасности.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в 10 метрах от пляжа Бан Тай, который расположен на северо-западе острова Самуи и считается одним из лучших мест для семейного отдыха. Его протяжённость составляет около 1 километра, а побережье покрыто мелким белым песком с вкраплениями ракушек. Море здесь неглубокое с плавным входом, что делает его идеальным для купания детей. Вода обычно спокойная и прозрачная, особенно в сухой сезон.