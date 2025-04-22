  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чавенг Ной
  4. Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд

Чавенг Ной, Таиланд
от
$815,071
18.05.2025
$815,071
17.05.2025
$812,065
16.05.2025
$812,606
14.05.2025
$819,148
13.05.2025
$810,412
11.05.2025
$808,666
10.05.2025
$811,366
09.05.2025
$804,777
08.05.2025
$801,849
07.05.2025
$804,620
14.04.2025
$801,011
13.04.2025
$801,481
12.04.2025
$804,466
11.04.2025
$822,650
10.04.2025
$826,003
09.04.2025
$830,147
08.04.2025
$829,633
06.04.2025
$830,123
05.04.2025
$822,562
04.04.2025
$833,547
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14740
ID новостройки на Realting
In CRM: 2350559
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Чавенг Ной

О комплексе

В проекте 30 вилл, окруженных пальмами и озеленёнными участками. Закрытая территория с системой охраны и управляющей компанией. У каждой виллы есть большие террасы и лаунж-зоны для отдыха.

Каждая вилла включает гостиную, столовую, 2-3 спальни, 2-3 ванные комнаты. Количество этажей у объектов разное - от 1 до 3. На территории есть тренажёрный зал.

Расположение и объекты поблизости

Самуи — второй по величине остров в Таиланде, а район Бопхута — популярный туристический центр, с высоким спросом на аренду.

Чавенг — лучший пляж острова Самуи с живописными бухтами, мелким песком, кристально чистой водой и лёгким уклоном к морю. Район предлагает гостям огромный выбор отелей: от пятизвёздочных курортов до простых бамбуковых бунгало. В дневное время Чавенг — центр водных видов спорта, виндсёрфинга и аквабайка, в ночное время он превращается в большую танцевальную арену.

Местонахождение на карте

Чавенг Ной, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$475,791
Жилой комплекс OLYMPUS CITY GARDEN
Паттайя, Таиланд
от
$76,806
Жилой комплекс WING SAMUI CONDOMINIUM
Бо Пхут, Таиланд
от
$88,258
Жилой комплекс Sea Heaven
Са Кху, Таиланд
от
$170,546
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$87,180
Вы просматриваете
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Чавенг Ной, Таиланд
от
$815,071
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и видом на море рядом с пляжем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$1,19 млн
Предлагается элитная вилла рядом с пляжем. Особенности: бассейн вид на море 2 гаража зона барбекю Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость удобно расположена рядом с пляжем, обеспечивая превосходные условия для тех, кто ищ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса недалеко от пляжа в Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса недалеко от пляжа в Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$135,897
Продажа апартаментов от топового застройщика на Пхукете. Современный жилой комплекс состоит из семи зданий по семь этажей с уникальной архитектурой. Проект включает 859 квартир различных планировок и 330 парковочных мест. Идеально для инвесторов, желающих получить максимальный доход от роста…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в шаговой доступности от пляжа Маенам и проекта международной школы, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$169,376
Предлагаются современные виллы с большими балконами и террасами, бассейнами и парковочными местами. Некоторые дома имеют вид на море и горы. Возможно приобретение с мебелью (+ 1 000 000 бат). Сдача в течение 8 месяцев после внесения депозита. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая те…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации