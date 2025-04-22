Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, большими террасами и лаунж-зонами, Чавенг Ной, Самуи, Таиланд

В проекте 30 вилл, окруженных пальмами и озеленёнными участками. Закрытая территория с системой охраны и управляющей компанией. У каждой виллы есть большие террасы и лаунж-зоны для отдыха.

Каждая вилла включает гостиную, столовую, 2-3 спальни, 2-3 ванные комнаты. Количество этажей у объектов разное - от 1 до 3. На территории есть тренажёрный зал.

Расположение и объекты поблизости

Самуи — второй по величине остров в Таиланде, а район Бопхута — популярный туристический центр, с высоким спросом на аренду.

Чавенг — лучший пляж острова Самуи с живописными бухтами, мелким песком, кристально чистой водой и лёгким уклоном к морю. Район предлагает гостям огромный выбор отелей: от пятизвёздочных курортов до простых бамбуковых бунгало. В дневное время Чавенг — центр водных видов спорта, виндсёрфинга и аквабайка, в ночное время он превращается в большую танцевальную арену.