Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд

Проект состоит из 19 вилл с 3 или 5 спальнями, обеспечивающих непревзойденный комфорт и удобство для абсолютного расслабления и отдыха.

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Golf Town - это уникальная локация, которая сочетает в себе игру в гольф и роскошный отдых, обеспечивая расслабленную атмосферу для любителей гольфа. Находясь в окружении множества элитных отелей и в самой высокой точке Самуи, каждая вилла имеет панорамные виды на горы, море и Панган.