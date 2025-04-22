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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$671,849
14.04.2025
$667,700
13.04.2025
$668,092
12.04.2025
$664,682
11.04.2025
$671,387
10.04.2025
$660,986
09.04.2025
$669,650
08.04.2025
$668,066
07.04.2025
$673,535
06.04.2025
$673,596
05.04.2025
$671,678
04.04.2025
$676,113
03.04.2025
$688,196
02.04.2025
$689,468
01.04.2025
$690,991
26.03.2025
$25,39 млн
;
19
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25492
ID новостройки на Realting
In CRM: 2443702
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Проект состоит из 19 вилл с 3 или 5 спальнями, обеспечивающих непревзойденный комфорт и удобство для абсолютного расслабления и отдыха.

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Golf Town - это уникальная локация, которая сочетает в себе игру в гольф и роскошный отдых, обеспечивая расслабленную атмосферу для любителей гольфа. Находясь в окружении множества элитных отелей и в самой высокой точке Самуи, каждая вилла имеет панорамные виды на горы, море и Панган.

  • Рынок - 5 минут ходьбы
  • Поле для гольфа - 3 минуты ходьбы
  • Аэропорт - 20 минут езды
  • Супермаркеты - 20 минут езды
  • Пляж Маенам - 5 минут езды

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 3 минутах от поля для гольфа и рядом с пляжем Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$671,849
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